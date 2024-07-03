委內瑞拉發現4000年岩石藝術 或屬未知文化

這是一幅加強過的圖像，展示了在委內瑞拉發現的一些岩石藝術作品。（取自José Miguel Pérez-Gómez）

2024/07/03 08:55

〔編譯陳成良／台北報導〕《生活科學》（LiveScience）網站1日報導，在委內瑞拉東南部的卡奈瑪國家公園（Canaima National Park），考古學家團隊發現了20個可追溯至數千年前的岩石藝術遺址。這些岩石藝術可能代表一個以前未知的文化，這是由卡拉卡斯西蒙玻利瓦大學（Simón Bolívar University）考古學家佩雷斯-戈麥斯（José Miguel Pérez-Gómez）領導的研究團隊所指出的。

佩雷斯-戈麥斯在接受《生活科學》訪問時表示，這些新發現的藝術品「代表一種以前未知的文化」。這些被研究人員稱為「象形符號」（pictograms）的設計，大多以紅色繪製，展示了各種幾何圖案，如點線、X形排列、星形圖案和連接在一起的直線。此外，還有一些簡單的樹葉和人形畫像。另一些圖像則是被雕刻在岩石上的，稱為岩雕（petroglyphs），同樣展示了多種幾何圖案。

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目前尚不清楚這些岩石藝術的具體創作原因。佩雷斯-戈麥斯解釋說：「要了解數千年前人們的思想幾乎是不可能的，但這些符號肯定具有儀式意義。」例如，不同的圖像可能與出生、疾病、自然更新或狩獵有關。他補充道：「這些岩石藝術創作的地點很可能在當時的地景中具有特殊意義，就像今天的教堂對人們的意義一樣。」

雖然這些岩石藝術的確切年代尚未確定，但巴西的類似岩石藝術已被鑑定為約4000年前。然而，佩雷斯-戈麥斯認為委內瑞拉的這些例子可能更古老。卡奈瑪國家公園面積廣大，約相當於比利時的大小，擁有森林和山地地形。該公園最著名的景點之一是世界上最高的瀑布——天使瀑布（Angel Falls）。

佩雷斯-戈麥斯推測，這個神秘文化可能在此地首次發展，隨後擴散到亞馬遜河、圭亞那甚至哥倫比亞南部，這些地區的岩石藝術與委內瑞拉新發現的類似。

這些岩石藝術遺址還發現了陶器和石器，這些遺物可能是創作岩石藝術的人們所使用的工具，但需要進一步研究以確定。此外，隨著研究的進展，預計卡奈瑪國家公園內還會發現更多岩石藝術遺址。

這項研究於6月26日至29日在意義大利瓦爾卡莫尼卡（Valcamonica）舉行的「新世界新思維」（New Worlds New Ideas）史前考古學大會上發表，並於2023年11月在《岩石藝術研究》（Rock Art Research）期刊上發表了一篇關於其中一個岩石藝術遺址的論文。

這是委內瑞拉發現岩石藝術遺址的其中一個地點。（取自José Miguel Pérez-Gómez）

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