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    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權

    德國6日代表美國、英國、法國、澳洲等39個國家在聯合國大會發表聲明，譴責中國在香港、新疆、西藏等問題。（法新社資料照）

    德國6日代表美國、英國、法國、澳洲等39個國家在聯合國大會發表聲明，譴責中國在香港、新疆、西藏等問題。（法新社資料照）

    2020/10/07 08:08

    〔即時新聞／綜合報導〕德國6日代表美國、英國、法國、日本等39個國家在聯合國大會發表聲明，對中國在新疆、西藏的人權紀錄表示嚴重關切，並呼籲北京尊重香港自治和司法獨立。

    德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）6日在聯合國大會第三委員會進行一般性辯論時，代表阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、加拿大、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、海地、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、諾魯、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國和德國等39個國家發表聯合聲明。

    聲明指出，呼籲中國尊重新疆和西藏的人權，嚴重關切新疆存在龐大的「再教育營」，北京任意拘留維吾爾穆斯林少數民族，進行強迫勞動和強迫性節育等嚴重侵犯人權的行為。

    聲明也對香港新國安法表示關注，指港版國安法中的許多規定不符合中國的國際法律義務，允許將某些案件移交給中國起訴，呼籲北京當局保障「公民與政治權利國際公約」及「中英聯合聲明」所保障的權利，維護香港的自治、權利、自由，及尊重香港司法獨立。

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