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    中國今年發生8種天災！官方認了：1.3億人次受災

    中國今年洪災嚴重，多地成為水鄉澤國。圖為7月13日武漢淹水。（法新社檔案照）

    中國今年洪災嚴重，多地成為水鄉澤國。圖為7月13日武漢淹水。（法新社檔案照）

    2020/10/07 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方今（7日）證實，2020年前3季中國發生8種自然災害，共計造成1.3億人次受災，與去年同期相比，受災人次上升12.8%，尤以6月、7月、8月發生的洪澇災害最為嚴重。

    根據中國官媒《中新社》報導，中國應急管理部今天證實，2020年前3季中國發生地質災害、颱風、風雹、乾旱、地震、低溫冷凍、雪災和森林草原火災，各種天災共計造成1.3億人次受災，災害中有578人喪生或失蹤，8.3萬間房屋毀於一旦，147.6萬棟建築物有不同程度損壞。

    此外，中國應急管理部指出，8種天災影響下，前3季農作物受災面積達1億8997萬公頃，其中有2555.4萬公頃農作物完全無收成，直接經濟損失達3135.5億人民幣（約台幣1兆3234億元）；相較於去年同期，今年受災人次增加12.8%、直接經濟損失增加2.4%。

    中國應急管理部認為，今年發生的天災以汛情最為慘烈，降水量較往年同期更多，降雨時空分布上也更為集中，華南汛期早了14天，長江中下游地區的梅雨期提早開始、延後結束，共計長達62天，降水量為1961年以來最多。

    中方指出，6月至7月，長江中下游接連出現10次強降雨，降雨地區重疊度高，四川盆地則於8月中旬出現極端強降雨，長江、黃河等主要江河共發生21次經官方編號的大洪水，三峽大壩流量出現建庫以來最大入庫流量，達到每秒75000立方公尺。

    中國今年長江流域汛期，三峽大壩流量出現建庫以來最大入庫流量，達到每秒75000立方公尺。（法新社檔案照）

    中國今年長江流域汛期，三峽大壩流量出現建庫以來最大入庫流量，達到每秒75000立方公尺。（法新社檔案照）

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