高招！川普封鎖荷姆茲海峽 逼中國入局找出路

川普宣布封鎖荷姆茲海峽，外媒分析目的在於逼中國施壓伊朗讓步。（美聯社）

美國對全球石油和天然氣運輸的重要水道荷姆茲海峽展開前所未見的「反向封鎖」軍事行動，有分析師認為，這是美國在切斷伊朗財路之際，把中國拉到談判桌上的多管齊下退出戰略。中國長期從受美國制裁的伊朗進口廉價石油以維持國內低油價，如果荷姆茲海峽被美國完全封鎖，預計中國會蒙受相當大的損失。

《朝鮮日報》報導，美國意在利用這個「脆弱環節」，引導中國介入，勸說伊朗「放棄核武」。隨著戰爭不斷拉長，美國乃至中國似乎都將被拉入「荷姆茲泥淖」。有預測稱，隨著荷姆茲海峽事態的發展，預定在5月中旬舉行的美中領袖峰會也可能出現波折。

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美國對荷姆茲海峽的封鎖，立即對與中國有關聯的油輪產生了直接影響。美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞網13日援引船舶追蹤服務公司Marine Traffic的消息指出，美軍開始封鎖荷姆茲海峽後不久，1艘與中國相關的散裝貨船「冠源復興號」和1艘掛有波札那國旗、正在航行的中國籍油輪「Austria號」，試圖通過荷姆茲海峽前往伊朗外的阿曼灣，但隨後折返。但根據《路透》報導，另1艘與中國有關的油輪「Rich Starry號」在折返後重新嘗試，最終成功通過了荷姆茲海峽。

中國對中東能源的依賴度很高，一旦荷姆茲海峽長期遭癱瘓，不僅能源安全會受到影響，供應鏈以及對波斯灣國家的整體貿易也將遭受打擊。去年，波斯灣國家為中國提供了42%的進口原油。船舶追蹤資訊公司Kpler估算，中國進口的原油中有12%來自伊朗，中國也從中東採購了所需的三分之一液化天然氣（LNG）。中國政府一直透過所謂的「影子船隊」或修改船舶國籍、以人民幣結算為基礎的「灰色網路」，來規避美國制裁，不斷和伊朗進行原油交易。

自今年2月28日美國對伊朗發起軍事行動開始以來，中國表面上自稱調解方，一直避免直接介入。但有分析認為，「中國正在背後坐收漁利」。因為美國將大量部署在印太地區的美軍資產轉移至中東，伊朗表示要以人民幣支付荷姆茲海峽的通行費，撼動了美國「石油美元」的霸權，這些都是對中國有利的。

川普為伊朗戰爭找退路

但美國針對中國的能源供應線，封鎖了荷姆茲海峽，中國應該難以再維持「旁觀者」的立場。有分析認為，由美國總統川普宣布發起的美軍「對等封鎖」，是為了拉中國入局，以為伊朗戰爭找到退路的戰略。香港《南華早報》等預測，中國為了保障本國的能源供應，將向伊朗施壓，促使其開放荷姆茲海峽。但也有分析認為，中國最終做出有利於美國維持霸權之事的可能性很低。

還有分析認為，川普在會見中國國家主席習近平前，採取威脅中國能源利益的措施，是準備好談判的籌碼。川普原先計畫3月31日至4月2日訪中，卻因伊朗戰爭升級而延後。他表示，「戰爭期間，我不能離開美國」，因此將行程延後了5月14日至15日。這是美國總統時隔10年對中國進行訪問。

但反向封鎖荷姆茲海峽行動長期化的可能性，可能會再次動搖川習會的日程。如果發生扣留中國籍船隻等問題，則可能在川習會談之前成為兩國之間新的火藥桶。有分析認為，如果中國為了確保能源運輸通道的安全而派遣軍艦，可能會引發美中之間的軍事對峙。

川普12日提到《紐約時報》有關中國向伊朗運送肩射式飛彈的報導時指出：「如果情況屬實，我們將對中國徵收50%的關稅。」中國政府已正式否認了相關質疑。上海國際問題研究院中東研究中心主任金良祥對《南華早報》說：「如果荷姆茲海峽危機得不到解決，川普訪中的可能性肯定會變得更低。」

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