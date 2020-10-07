全球14國超討厭中國！胡錫進：中國做錯什麼了嗎？

全球14個國家對中國的負面觀感程度過半數，甚至高達86%。（法新社檔案照）

2020/10/07 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今（7）日最新民調顯示，全球14個國家相當討厭中國，前3名的負面觀感程度甚至高於80%。中國《環球時報》總編輯胡錫進對此砲轟：「他們對中國的看法負面就負面吧，中國人對美澳等西方國家的看法肯定也比過去更加負面了。」

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月10日至8月3日，調查來自全球14國，共1萬4276位民眾，發現每個受訪國家均有超過一半的民眾對中國抱持負面觀感，分別為日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及義大利（62%）。

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胡錫進在微博發文表示，這是美方分裂世界的結果，稱美方用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行刺激公眾情緒，西方國家更以香港、新疆大做文章，但中國只是進行反恐、恢復秩序而已，胡直呼：「中國做錯了什麼嗎？我們發動戰爭了？中國干涉任何國家內政了？都沒有。」

胡錫進強調，「那麼就由西方輿論去吧」，稱中共的最高目標是人民幸福，「什麼是我們的幸福，我們自己說了算。就像今天這樣，沒有疫情，人們可以在國內四處旅遊，享受假期，我們認為比西方一些國家面對疫情無所作為、美國一國就死20多萬人要好很多。」胡也補充，「中國人是不會以自己的國家利益來換取他們的好臉（色）的。」

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