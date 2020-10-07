握有飆風戰機優勢！印度空軍司令：已準備好空襲中國

印度軍方指出，空軍已經準備好空襲中國。（美聯社檔案照）

2020/10/07 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕印中邊界持續緊張，印方近期發現中國又有新動作，印度空軍司令巴達烏里亞（Marshal RKS Bhadauria）對此表示，飆風戰機讓印度對中國擁有優勢，印軍已經準備好空襲中國。

根據《今日印度》報導，印度最新情報顯示，中國正在喀什米爾地區幫助巴基斯坦建立地對空飛彈系統，位於「控制線」（LAC）的多個地點都已經發現在中方幫助下建立的軍事設施，每個地點約有120名巴基斯坦陸軍士兵和25名至40名平民共同施工，且有解放軍軍官到場監工。

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印度空軍司令巴達烏里亞表示，目前已注意到中巴兩軍均在演習，還有其他許多活動，不過，印方最近引進飆風戰機並與現有軍力進行整合後，帶給印軍優勢，使印方有能力先發製人並深入敵區戰鬥，未來5年還要持續引進83架升級版光輝戰機（Tejas Mk 1A），以及採購HTT-40初級教練機和輕型戰鬥直升機。

印度空軍司令巴達烏里亞強調，印軍已經準備好空襲中國，時機點尚未接近，對於來自中國、巴基斯坦的威脅也已做足準備，他說：「在發生衝突的情況下，中國毫無疑問地使印度變得更好。」他還提到，「我們處於非常有利的位置」、「我們已在相關地區進行部署，拉達克只是其中一小部分。」

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