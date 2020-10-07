為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    握有飆風戰機優勢！印度空軍司令：已準備好空襲中國

    印度軍方指出，空軍已經準備好空襲中國。（美聯社檔案照）

    印度軍方指出，空軍已經準備好空襲中國。（美聯社檔案照）

    2020/10/07 17:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印中邊界持續緊張，印方近期發現中國又有新動作，印度空軍司令巴達烏里亞（Marshal RKS Bhadauria）對此表示，飆風戰機讓印度對中國擁有優勢，印軍已經準備好空襲中國。

    根據《今日印度》報導，印度最新情報顯示，中國正在喀什米爾地區幫助巴基斯坦建立地對空飛彈系統，位於「控制線」（LAC）的多個地點都已經發現在中方幫助下建立的軍事設施，每個地點約有120名巴基斯坦陸軍士兵和25名至40名平民共同施工，且有解放軍軍官到場監工。

    印度空軍司令巴達烏里亞表示，目前已注意到中巴兩軍均在演習，還有其他許多活動，不過，印方最近引進飆風戰機並與現有軍力進行整合後，帶給印軍優勢，使印方有能力先發製人並深入敵區戰鬥，未來5年還要持續引進83架升級版光輝戰機（Tejas Mk 1A），以及採購HTT-40初級教練機和輕型戰鬥直升機。

    印度空軍司令巴達烏里亞強調，印軍已經準備好空襲中國，時機點尚未接近，對於來自中國、巴基斯坦的威脅也已做足準備，他說：「在發生衝突的情況下，中國毫無疑問地使印度變得更好。」他還提到，「我們處於非常有利的位置」、「我們已在相關地區進行部署，拉達克只是其中一小部分。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    解放軍擄走5印度打獵少年 胡錫進：他們是情報人員！
    2020/09/12 14:28

    解放軍擄走5印度打獵少年 胡錫進：他們是情報人員！
    曝共軍感到沮喪！印度國安專家：習近平讓中國沒朋友
    2020/09/10 17:11

    曝共軍感到沮喪！印度國安專家：習近平讓中國沒朋友

    快搶！全國電子週年慶最低4折開賣
    解放軍擄走5印度少年？ 中方：已在中國這邊找到人
    2020/09/09 00:12

    解放軍擄走5印度少年？ 中方：已在中國這邊找到人
    被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應
    2020/09/03 01:14

    被印度突進4公里 中國憂藏人加入印軍會起連鎖反應

    青埔房市熱 櫻花緻兼具品牌與創新
    印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力
    2020/09/01 20:26

    印度部隊揮圖博旗慶祝勝利？中方跳腳：立即撤回越線兵力
    國際今日熱門
    港老師被指傳播港獨遭撤教師資格 教師協會：協助上訴
    2020/10/06 20:59

    港老師被指傳播港獨遭撤教師資格 教師協會：協助上訴

    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵
    2020/10/06 22:05

    東帝汶糧食充足卻陷飢荒？ 飲食價值觀和創新是改善關鍵

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國
    2020/10/06 21:41

    各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國

    武漢肺炎致治安惡化？日本鋼琴家在紐約地鐵慘遭圍毆
    2020/10/06 19:35

    武漢肺炎致治安惡化？日本鋼琴家在紐約地鐵慘遭圍毆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播