美海軍艦艇3個月內4起火災 巡洋艦安提坦號起火釀13傷

安提坦號9月24日發生火警，造成13名水手受傷。（美聯社）

2020/10/01 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）週一指出，美軍提康德羅加級飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam CG54）9月24日在菲律賓海航行時發生火警，火警雖被迅速撲滅，但仍有13名水手受到輕傷，這也是近幾個月以來美國海軍艦艇第4次發生火災。

綜合外媒報導，莫姆森表示，安提坦號當時發生大火後，火勢迅速被撲滅，艦上設備並沒有受到損壞，安提坦號目前仍正常運轉中，詳細起火原因目前仍在調查中。安提坦號在起火後，共造成13名水手受傷，不過受傷水手狀況皆是輕傷，接受艦上醫療團對治療後便重返工作崗位。

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此次安提坦號起火也是美國海軍艦艇在近期以來所發生的第4起火災，美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）7月12日在加州聖地牙哥港發生爆炸，引發大火燃燒，燒至16日才完全撲滅，同級兩棲登陸艦基薩奇山號（USS Kearsarge）17日也傳出火災意外，疑為焊接時火花噴至附近材料，引起火災；7月20日時，位在維吉尼亞州紐波特紐斯船廠的福特級航空母艦「甘迺迪號」也發生火警。

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