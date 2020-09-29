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    軍情動態》美最新驅逐艦「布雷克號」成軍 以首任總士官長命名

    美國海軍最新一艘伯克級驅逐艦「布雷克號」（Delbert D. Black，舷號DDG 119）在26日舉行成軍儀式。（照片取自美國海軍）

    美國海軍最新一艘伯克級驅逐艦「布雷克號」（Delbert D. Black，舷號DDG 119）在26日舉行成軍儀式。（照片取自美國海軍）

    2020/09/29 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最新一艘伯克級驅逐艦「布雷克號」（Delbert D. Black，舷號DDG 119）在26日舉行成軍儀式，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，這場活動不對外舉行，僅以視訊轉播。

    根據美海軍新聞稿，伯克級驅逐艦「布雷克號」是以海軍首位總士官長布雷克（Delbert Black）命名，其遺孀伊瑪·布雷克（Ima Black）女士也曾在海軍服務，且擔任這艘船擲瓶的發起人。伊瑪親自出席了這場成軍儀式，並在台上致詞。

    海軍部助理部長格茨（James Guerts）代表部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）出席。現任海軍總士官長史密斯（Russell Smith）表示，這是首艘表彰資深士官領袖所命名的船艦，是一項重要的里程碑；大西洋海軍水面艦司令庫伯（Brad Cooper）少將則歡迎「布雷克號」加入艦隊大家庭，稱其能應對來自空中、水面及水下的威脅。

    「布雷克號」是美海軍第68艘的伯克級驅逐艦，也是首艘安裝X波段的AN/SPQ-9B雷達的新神盾艦，能夠協同艦隊執行防空、反艦等多種任務。

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