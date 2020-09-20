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    軍情動態》「勇敢之盾」試射戰斧飛彈 關島海域集結逾萬美軍

    美國雷根號航空母艦打擊群參與2年1次的「勇敢之盾」大型軍演。圖為雷根號（右）、馬斯廷號（左）、安提坦號（左2）。（歐新社檔案照）

    美國雷根號航空母艦打擊群參與2年1次的「勇敢之盾」大型軍演。圖為雷根號（右）、馬斯廷號（左）、安提坦號（左2）。（歐新社檔案照）

    2020/09/20 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國本月14日起進行2年1次的「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習，20日由雷根號航空母艦打擊群軍艦發射戰斧飛彈打向鄰近關島的梅迪尼利亞島 （Farallon De Medinilla），成功擊中目標。

    美國第七艦隊司令發布消息，美軍今（20日）由安提坦號（USS Antietam CG54）發射戰斧飛彈，打向鄰近關島的梅迪尼利亞島，該島為無人島，面積80萬9360平方公尺，是一座位於美屬北馬里亞納群島的小島，發射飛彈屬於「勇敢之盾」大型軍事演習的一部分。

    據了解，發射飛彈的安提坦號屬於雷根號航空母艦打擊群，除了安提坦號之外，還有馬斯廷號（USS Mustin DDG89）、裴拉塔號（USS Rafael PeraltaDDG115），並配有第5艦載戰機聯隊（Carrier Air Wing 5）；安提坦號上尉考德威爾（Russell Caldwell）說，「美方致力於維護地區穩定與安全，保持應對各種突發事件的狀態。」

    美軍指出，「勇敢之盾」演習自2006年開始，今年為第8次演習，陣容除了雷根號航艦打擊群外，還有海軍第5艦載飛行聯隊（CVW 5）、潛艦芝加哥號（USS Chicago SSN-721）、美利堅號兩棲突擊艦 （USS America LHA-6）、紐奧良號兩棲艦 （USS New Orleans LPD-18）、康斯托克號船塢登陸艦 （USS Comstock LSD-45），三軍超過1.1萬人參與演習，整體戰力極為驚人。

    美軍第七艦隊「U.S. 7th Fleet」臉書貼文：

    美軍第七艦隊「U.S. 7th Fleet」臉書貼文：

    美國安提坦號今天發射戰斧飛彈。（圖取自美國第七艦隊司令）

    美國安提坦號今天發射戰斧飛彈。（圖取自美國第七艦隊司令）

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