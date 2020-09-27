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    軍情動態》534艘大艦隊！ 美五角大廈討論增加海軍船艦總量

    美國五角大廈的文件披露，美國海軍未來的建軍計畫可能會大幅增加船艦總數量，預計最多達到534艘。圖為美軍「勇敢之盾」軍演的照片。（照片取自美國太平洋艦隊臉書）

    美國五角大廈的文件披露，美國海軍未來的建軍計畫可能會大幅增加船艦總數量，預計最多達到534艘。圖為美軍「勇敢之盾」軍演的照片。（照片取自美國太平洋艦隊臉書）

    2020/09/27 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈的文件披露，美國海軍未來的建軍計畫可能會大幅增加船艦總數量，預計最多達到534艘，包含更多小型水面艦、無人艦和潛艇，降低航空母艦和大型水面艦的比例，將海軍打造成1支更輕型、更靈活的軍隊。

    根據《國防新聞》報導，一份關於五角大廈內部的「未來海軍部隊研究」（Future Navy Force Study）文件揭露，海軍新的艦隊將包含更多的小型水面艦、無人艦和潛艇，以及1支更龐大的後勤部隊。國防部長艾斯培（Mark Esper）委託的2個研究小組建議，海軍的船艦總數量應提升至480到534艘，比現階段「2030年達355艘」的目標還多了35％。

    儘管此數字最終可能會變化，五角大廈的討論顯示，海軍未來的規模可能會超過先前的計畫，艾斯培也在國防智庫蘭德公司的演說中暗示這一點，呼籲增加海軍的造艦經費，並且將年度未結餘的款項撥入相關計畫。

    在國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）的主持下，「未來海軍部隊研究」計畫於在今年1月啟動，探討2045年海軍艦隊的構成，研究由3個單位負責，分別為國防部成本和計畫評估辦公室、海軍參謀部，以及哈德遜研究所。

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