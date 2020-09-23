為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普冤家羅姆尼表態支持 大法官提名幾乎篤定通過

    美總統川普將在週末提名大法官。（彭博）

    美總統川普將在週末提名大法官。（彭博）

    2020/09/23 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上週逝世，全美各界哀悼不已，與此同時，因而懸缺的大法官職位也引爆了美國政治風波。美國總統川普已表示，他將在本週末宣布繼任大法官人選，在共和黨湊齊所需的51張同意票後，預料將在參議院通過。

    綜合外媒報導，距離2020大選僅剩不到2個月，民主黨及部分人士認為接任大法官應待選舉結束後，由新當選的總統提名；川普則表示，他會在當地時間週六宣布人選，這將是他任內第三度提名大法官，共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）亦表態，會支持川普提出的人選。

    美國大法官人選由總統提出人選後，送交參議院進行表決，目前參議員由共和黨掌握過半的53席，若要通過表決至少需要51票，除了民主黨勢必全數否決外，共和黨也有默柯夫斯基（Lisa Murkowski）和柯林斯（Susan Collins）拒絕在選前提名大法官。

    在黨內與川普不對盤的參議員羅姆尼（Mitt Romney），被視為是擋下表決的關鍵人物，只要他也投下不同意票，便無法通過提名。羅姆尼雖然曾在彈劾案中對川普投下有罪票，如今卻表示願意支持大法官提名，稱自己會依照憲法和前例來檢視總統的提名人選，並用其是否符合資格來決定如何投票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》大法官殞落，美國民主也將陪葬？
    2020/09/22 16:57

    自由開講》大法官殞落，美國民主也將陪葬？
    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」
    2020/09/21 11:00

    大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」

    永慶盃壘球賽開打 PS女孩熱舞助陣
    立委收賄案》在押4立委若續押立院不准？法界：大法官解釋
    2020/09/21 09:07

    立委收賄案》在押4立委若續押立院不准？法界：大法官解釋
    大法官、監委、考委同意權 藍委提案提高為三分之二
    2020/09/20 11:45

    大法官、監委、考委同意權 藍委提案提高為三分之二
    金斯堡逝世掀大法官提名論戰 美最高法院恐成保守派天下
    2020/09/19 14:31

    金斯堡逝世掀大法官提名論戰 美最高法院恐成保守派天下
    國際今日熱門
    軍情動態》美方將售台魚叉及SLAM-ER飛彈 美軍演展示火力
    2020/09/22 13:06

    軍情動態》美方將售台魚叉及SLAM-ER飛彈 美軍演展示火力 影片

    全球暖化另一嚴重後果！ 新研究：冰融致水銀注入河水
    2020/09/22 11:33

    全球暖化另一嚴重後果！ 新研究：冰融致水銀注入河水

    在台中行刺昭和天皇岳父 韓獨人士趙明河舊照意外在台發現
    2020/09/22 11:29

    在台中行刺昭和天皇岳父 韓獨人士趙明河舊照意外在台發現

    陳同佳回台自首一案 林鄭：看不出政府出面有什麼好處
    2020/09/22 11:57

    陳同佳回台自首一案 林鄭：看不出政府出面有什麼好處

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播