川普冤家羅姆尼表態支持 大法官提名幾乎篤定通過

美總統川普將在週末提名大法官。（彭博）

2020/09/23 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上週逝世，全美各界哀悼不已，與此同時，因而懸缺的大法官職位也引爆了美國政治風波。美國總統川普已表示，他將在本週末宣布繼任大法官人選，在共和黨湊齊所需的51張同意票後，預料將在參議院通過。

綜合外媒報導，距離2020大選僅剩不到2個月，民主黨及部分人士認為接任大法官應待選舉結束後，由新當選的總統提名；川普則表示，他會在當地時間週六宣布人選，這將是他任內第三度提名大法官，共和黨參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）亦表態，會支持川普提出的人選。

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美國大法官人選由總統提出人選後，送交參議院進行表決，目前參議員由共和黨掌握過半的53席，若要通過表決至少需要51票，除了民主黨勢必全數否決外，共和黨也有默柯夫斯基（Lisa Murkowski）和柯林斯（Susan Collins）拒絕在選前提名大法官。

在黨內與川普不對盤的參議員羅姆尼（Mitt Romney），被視為是擋下表決的關鍵人物，只要他也投下不同意票，便無法通過提名。羅姆尼雖然曾在彈劾案中對川普投下有罪票，如今卻表示願意支持大法官提名，稱自己會依照憲法和前例來檢視總統的提名人選，並用其是否符合資格來決定如何投票。

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