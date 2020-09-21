大法官成選戰焦點 拜登反對選前提名批川普「濫權」

民主黨總統候選人拜登20日公開呼籲共和黨參議員，不要對川普選前的任何提名人選進行投票，並批評川普「濫用權力」。（路透）

2020/09/21 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，川普隨後在造勢活動中宣布，預計將在本週提名一位女性擔任大法官，引發民主黨人反對，總統候選人拜登20日公開呼籲共和黨參議員，不要對川普選前的任何提名人選進行投票，並批評川普「濫用權力」。

綜合外媒報導，距離美國總統大選僅40多天，最高法院大法官提名成為選戰的最新焦點，總統川普宣布將盡速提名人選補位，並提出可能的名單，民主黨候選人拜登週日表示，應該聽從選民的意見，讓11月3日勝選者決定這個人選。

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拜登指出，儘管川普已準備好提名，參議院也不該在美國人民選出下任總統、國會前採取行動。呼籲共和黨員，不要回應川普的提名行動。拜登表示，如果川普贏得大選，參議員能夠公正的審議大法官提名人，反之若是自己勝選，則應撤回川普提名的人選。

川普已透露多名可能的人選，拜登則強調不會公開可能的提名人，若是公布大法官潛在人選，可能會使候選人遭受「政治攻擊」，並影響候選人在目前職位上的決定。但拜登也再次強調，自己會選擇一名非裔女性。除民主黨不支持川普提名大法官，截至目前已有兩名共和黨參議員公開表態，反對在總統大選前審議大法官的提名。

共和黨籍緬因州聯邦參議員柯琳絲（Susan Collins）表示，新任大法官應由11月3日當選的總統做出最後任命的決定，選前提名且通過恐太倉促。同為共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員穆柯斯基（Lisa Murkowski）20日也表示，不支持在接近大選之際為最高法院補缺。

大法官金斯伯格去世前曾表達自己最後遺願，希望遞補她遺缺的人選由新總統提名。美國最高法院由9名大法官組成，由總統提名交由參議院表決。川普上任至今已提名2名大法官，若再次提名通過，將擴大最高法院的保守派勢力至6比3。

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