武漢肺炎》CNN大讚台灣防疫 領先世界「速度」是絕竅

《CNN》大讚台灣防疫有成，武漢肺炎在全球大流行時，台灣仍能維持日常生活。（美聯社資料照）

2020/09/22 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）近日報導台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情控制有成，防疫效果領先全球，並指出成功訣竅在於「速度」。CNN也訪問外交部長吳釗燮，他表示防疫重點在於「坦誠面對危險」。目前台灣更要搶先全球規劃重啟開放，台灣政府正在考慮與美國史丹佛大學合作，進行旅台者隔離期的研究。

根據《CNN》報導，今（22）日以標題「台灣防疫領先全球，目前也要在重啟開放這點保持領先地位」大讚台灣防疫有成，在台北街頭感受不到武漢肺炎仍在全球大流行，台灣似乎是生活在2020年之前的日常狀態，而台灣與首次爆發疫情的中國距離僅130公里，卻只有500多個確診病例、7人死亡。

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根據報導指出，台灣成功防疫的秘訣在於「速度」，在北京公開承認武漢肺炎病毒的嚴重性之前，台灣已對從武漢來的旅客進行篩檢與旅遊限制。而當全球在等待更多資訊時，台灣已啟動了中央流行疫情指揮中心，並提高口罩生產量。

史丹佛大學政策結果與預防中心主任王智弘博士（C. Jason Wang）表示，台灣「採取保守主義態度，因此在不清楚病毒是如何傳播的時候，他們堅持無論如何都要戴口罩，而結果顯示他們是對的。」外交部長吳釗燮則對CNN表示，另一個成功祕訣是「坦誠面對危險」，他說，他們「每天向民眾進行簡報，有時甚至一天2次，以非常透明的方式向民眾講解情況，讓人民對政府處理疫情產生信任感。」而這種信任感讓台灣人確實做好戴口罩、勤洗手等防疫措施。

針對重啟開放政策，王智弘博士提出建議，台灣應該引入較短的隔離期，目前台灣政府正考慮與史丹佛大學合作一項國際旅行研究，對於抵達台灣的旅行者以較短的隔離期和多次檢測是否有效。王智弘博士表示，針對疫情良好地區重啟開放形成「旅行走廊」（Travel Corridor）是振興全球經濟的重要方式，「但在之後的某一天，我們仍需要重啟世界交流，即使接種了武漢肺炎疫苗，也不代表有100%的保護。」

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外交部長吳釗燮。（記者張嘉明攝）

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