西巒大山生營火烤牛排還po網炫耀 4登山客共須支付公庫16萬

登山客在西巒大山登山露營，撿林班地伏雜木生火、煮東西，還上傳IG。（警方提供）

2024/05/08 19:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕陳姓等4名山友到南投縣信義鄉西巒大山登山露營，夜間撿拾倒伏雜木生營火取暖、烤牛排，圖文放在IG，網友向林業自然保育署南投分署檢舉，由於4人坦承犯行，也賠償林保署南投分署，南投檢方考量所竊取雜木林積僅0.36立方公尺，4人緩起訴處分，但須各向公庫支付4萬元。

陳姓、彭姓男子及陳姓、李姓女子，2021年2月16日至18日，前往南投縣信義鄉的西巒大山登山露營，因夜間溫度驟降，4人就在國有林地上生營火，營火所用的木柴是撿拾國有林地內的倒伏枯損雜木，他們不僅引燃木材生營火烤火取暖，並拿來烹煮食物，事後還將烤火、煮牛排料理的照片貼在IG，其中煮牛排的照片還配上「教父牛排普羅旺斯嫩菇佐時蔬、佛羅倫斯佐五香甜椒勞斯萊斯」的文字，另一張生火照也配上「第二天晚餐，喜歡鍋子鏘鏘砰砰的聲音」。

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4名登山客開心的IG圖文，去年被網友截圖向林業自然保育署南投分署檢舉，因這幾名登山客行為已觸犯森林法，南投分署向保七總隊第六大隊提告，警方在調查後，將4人移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署檢察官指出，陳姓等4名登山客，撿拾枯木是為供生火取暖之用，雖與一般山老鼠竊伐國有貴重林木之情節不同，但在冬季缺水季節，天乾物燥，若引發火勢，星星之火可以燎原，危險程度非低。國家制定《森林法》，違反者視情節輕重，處以刑罰或行政罰，政府「開放山林」並非「破壞山林」，提醒民眾千萬不要心存僥倖。

陳姓等4人涉犯森林法第52條第1項第4款的結夥2人以上竊取森林主、副產物罪嫌，考量4人均有正當工作、素行良好，犯後坦承犯行，所竊取雜木林積僅0.36立方公尺，其價值約907元，事後已賠償林業及自然保育署相當金額，因此均予以緩起訴處分，但4人應各向公庫支付4萬元，也就是4人要捐公庫合計16萬元。

生營火煮東西時，po網還加註「第二天晚餐，喜歡鍋子鏘鏘砰砰的聲音」。（警方提供）

登山客撿倒伏雜木生營火拍照並上傳IG。（警方提供）

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