日智庫評比49國防疫成績 台灣名列第一

日生基礎研究所發表49國防疫評比排行榜，台灣名列第1名。（取自日生基礎研究所官網）

2020-07-22 14:30:44

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本生命保險公司旗下的日生基礎研究所，發表了一份全球49個主要國家的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情應對評比報告，台灣在疫情受害狀況和經濟受害狀況等評估項目上均獲得高分，名列排行榜第一名，堪稱為全球防疫的模範生。

這份評比報告由日生基礎研究所經濟研究部准主任研究員高山武士於本月初提出，日本新聞週刊（Newsweek Japan）網路版在21日轉載發表。

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報告中指出，世界衛生組織（WHO）在3月11日宣布武漢肺炎全球大流行以來，已經過4個月，各國採取了各種應對措施以遏止疫情擴大，包括封鎖城市、限制外出等直接限制經濟活動有關的措施，各國政府在嚴格的防疫措施與維持經濟活動之間進行權衡取捨，艱難地執行政策。

這項評價報告主要選擇兼顧疫情控制和經濟維持的49國進行評比排名，評估項目包括疫情受害狀況（感染人數、感染擴大率、死亡率）及經濟受害狀況（GDP損失），以既有的數據進行評比，給予1到10分的分數，再依此計算綜合評分，給果台灣在總分200分中拿到180分名列第一。

台灣的感染人數每萬人中為0.2人獲得10分、感染擴大率0.4%獲得10分、死亡率1.6%獲得8分、GDP損失5.9%獲得10分，除了死亡率之外，有3項獲得最高評比10分。

排名第2為馬來西亞綜合評分為144分、香港143分排名第3，4到10名分別為泰國126分、中國和南韓均為124分、澳洲120分、紐西蘭99分、日本95分、挪威90分。

排名吊車尾的國家為秘魯，綜合評分僅有10分，美國以24分位居第41名、英國則以23分排名第43名。

報告中指出，排名上位的國家以東南亞國家居多，這些國家均較早關注「不明肺炎」的發生，及早進行管境管制也可能發揮了最大的效應。由於疫情仍在擴大中，各國的受害狀況可能出現波動，但疫情受害和經濟受害的動向，仍與各國應對的巧拙有關。

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