「飛彈標靶立即遠離」 共軍台海實彈軍演被爆脫落漂流

疑似中國軍方的飛彈標靶沒被集中，卻不明原因脫落，隨波漂流到岸邊，被民眾拾獲。（圖取自微博）

2020/09/21 01:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月訪台，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）9月來訪，中國軍方卻不斷宣布在鄰近各海域演習，最近傳出有中國民眾在海邊撿到共軍的飛彈標靶，網友說這是標靶脫落隨波漂流。

中國社群媒體「微博」用戶「陳鵬」19日貼出1則影片，中國某處海岸2名孩童發現1個大型橙色物體在海上隨波逐流，漸漸被冲到岸邊，上面有8個紅色大字：「導彈（飛彈）標靶，立即遠離」，2名孩童看見標靶邊緣有細繩，就合力拖上岸，其他路過的人也好奇地摸了一把。

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據了解，中國官方上月13日宣布台海軍演以來，共軍東部戰區在台灣海峽及南北兩端連續組織「實戰化演練」，此外，渤海、黃海、東海、南海也均有解放軍部隊實施實彈射擊，美國民用衛星都能拍到中國軍艦發射飛彈。

不少推特網友認為，這起事件無疑是共軍「繩子沒綁好」，留言指出「不僅脫靶，還脫線了，連栓個標靶都栓不牢」。

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