武漢肺炎》美參議院公布報告 川普氣炸怒轟習近平

2020/09/22 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一接受《福斯與朋友》（Fox & Friends）專訪時，回應參議院美國參議院外交委員會公布的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）報告，他說：「我對習近平感到生氣。」

根據《紐約郵報》報導，美國參議院外交委員會公布這份武漢肺炎報告由共和黨、民主黨兩黨參議員共同參與撰寫、長達96頁，內容指明，如果不是中國在疫情爆發的初期企圖掩蓋，以及世界衛生組織（WHO）配合北京的宣傳，大流行或許可以預防，毫無疑問，中共積極掩蓋，旨在隱匿疫情數據、相關的公共衛生訊息，還打壓試圖警告世界的醫生和新聞記者。

報告指出，中國過去在SARS疫情期間也犯過未即時通報世衛組織的錯誤，如今世衛組織竟參與了中共宣傳和假信息傳播，還讓假訊息「正常化」，對於中共的錯誤幾乎視若無睹，還無視台灣發出的警告，只採用中國提供的說法，世衛秘書長譚德塞應對此負責。

撰寫報告的參議員們推薦台灣加入世衛組織，報告指出「我們認為，退出世衛或建立競爭性國際組織不是最佳之道」其中還建議：「美國可以對《國際衛生條例》和世界衛生組織進行必要的改革。」

川普：中國本來可以輕易抑制疫情

川普接受《福斯與朋友》專訪時提到該份報告，他說：「我每次都會這麼說：『我對習近平感到生氣。』因為他們本來可以制止，且可以輕易制止（疫情）的。」

川普說：「他們（中國）阻止了它（病毒）再回到自己的國家，但是他們並沒有阻止它走向世界，他們並沒有阻止它在歐洲和世界各地（傳播），確切地說是全球188個國家，他們沒有阻止它，各國都被摧毀了。」

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