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    影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機

    中國官媒大秀共機高難度操作，卻被發現是1架遙控飛機。（圖取自人民日報推特）

    中國官媒大秀共機高難度操作，卻被發現是1架遙控飛機。（圖取自人民日報推特）

    2020/09/15 00:33

    〔即時新聞／綜合報導〕共軍上月宣布台海軍演，至今持續透過官媒釋出軍武影片向全球耀武揚威，不過，1段共機低空90度爬升的培訓影片，被網友抓包竟是使用遙控飛機，不少外國網友嘲笑「用遙控飛機打得贏台灣或印度嗎？」

    中國官媒《人民日報》透過推特發布1段共機影片，片中可見1架共機從空中俯衝至跑道後，貼著地面低空飛行，接著突然90度爬升直上天際，過程中還做出翻轉等特技動作，官媒貼文指出，中國航空研究院（CAE）釋出的培訓影片令人印象深刻。對此稱讚共機能做出如此高難度的動作。

    不料，眼尖的網友發現，在影片裡1名站在跑道旁的男子，身邊就停著1架比成年男性體型還小的遙控飛機，而該名男子手上疑似拿著遙控器，操控飛行中的飛機，且該架飛機發出的聲音也與正規戰機的引擎聲十分不同，與跑道的比例更可顯見它並非中共正規戰機。

    許多華人網友、印度網友對於中國官媒釋出的影片感到不以為然，在影片下方留言砲轟「中國展現軍事力量了」、「你們要用這個和台灣或印度作戰嗎？」、「喔，我看了什麼？」、「就決定用這個和台灣的F-16V或印度的飆風戰機對決了」、「自欺欺人中國最強」、「拜託不要拿這種影片出來讓人笑」。

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