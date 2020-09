影片曝光！共機秀90度高難度爬升 被抓包是遙控飛機

2020/09/15 00:33

〔即時新聞/綜合報導〕共軍上月宣布台海軍演,至今持續透過官媒釋出軍武影片向全球耀武揚威,不過,1段共機低空90度爬升的培訓影片,被網友抓包竟是使用遙控飛機,不少外國網友嘲笑「用遙控飛機打得贏台灣或印度嗎?」

中國官媒《人民日報》透過推特發布1段共機影片,片中可見1架共機從空中俯衝至跑道後,貼著地面低空飛行,接著突然90度爬升直上天際,過程中還做出翻轉等特技動作,官媒貼文指出,中國航空研究院(CAE)釋出的培訓影片令人印象深刻。對此稱讚共機能做出如此高難度的動作。

Impressive training video of Chinese Aeronautical Establishment shows jet speeds along the runway before turning 90 degrees as it takes off with its nose pointing towards the sky. pic.twitter.com/uuQheNcsfO