軍事動態》劍指中俄！美國民兵重組編制 將擴編至18個師

美國陸軍國民警衛隊（國民兵）宣布，將把大部分的旅級部隊納入8個師部的指揮下，並且將現役的10個師擴編至18個師。圖為美國國民兵局長霍坎森上將（左）。（歐新社）

2020-08-03 14:56:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍國民警衛隊（國民兵）宣布，將把大部分的旅級部隊納入8個師部的指揮下，提升部隊戰力，賦予官兵更多元的晉升機會，並且將現役的10個師擴編至18個師，以應付未來與中俄的大國競爭。

根據《星條旗報》報導，甫接任美國國民兵局長的霍坎森上將（Daniel Hokanson）表示，在過去20年間，陸軍將重點放在規模較小的旅級部隊上，將其作為反恐任務，或支援他國軍隊的主要作戰單位。但隨著美國將戰略重心轉移至與中國和俄羅斯的潛在衝突，美國陸軍需要將大規模作戰行動，以師級為單位，重新納入戰場想定。

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霍坎森說，「我們希望確保陸軍國民兵所做的一切都是在支持陸軍和國防部的《國防戰略報告》，但有一個問題是，我們的師只是師部，下轄單位沒有旅。」

目前美國陸軍國民兵已編有8個師部，分別在維吉尼亞州、德州、賓州、明尼蘇達州、堪薩斯州、印地安納州、加州和紐約州，每個師部由300名官兵組成，但沒有一個師部具備美國常備部隊師級的指揮管理能力，且每個師部轄下的部隊規模也不一致。

在對編制進行研究後，霍坎森發現，國民兵有足夠的旅和營來填補這些師部，通過重新編制，將使這些部隊能夠一起訓練，建立默契，獲得共同作戰的能力。此外，透過此次改革，一些受到舊有編制限制、無法晉升的官兵也能到更高階的單位任職，在軍旅生涯中有更上一層樓的機會。

霍坎森表示，國民兵指揮部已通知美國54個州與領地政府和立法機關，請求同意各州國民兵接受上級單位（有時需要跨州）的指揮與訓練。霍坎森強調，新的編制不會影響各州對自州國民兵的控制，也不會增加額外的預算。

霍坎森計畫在未來數個月內完成所有國民兵師部的新編制，並達成初始作戰能力（IOC），這意味著這些師級單位將跨越州聯合訓練。目標是在2021年10月1日前，讓其具備海外部署與作戰的最低有效戰力。

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