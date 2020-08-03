為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》泰國9官兵自夏威夷返國確診 暫停與美國聯演

    泰國7月初派151名官兵至夏威夷參加「閃電鍛造2020」與美聯演，未料151名官兵返國後竟有9名官兵確診武漢肺炎，圖為「閃電鍛造2020」夏威夷聯演。（擷取自美國國防部）

    泰國7月初派151名官兵至夏威夷參加「閃電鍛造2020」與美聯演，未料151名官兵返國後竟有9名官兵確診武漢肺炎，圖為「閃電鍛造2020」夏威夷聯演。（擷取自美國國防部）

    2020-08-03 13:52:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「閃電鍛造2020」（Lightning Forge 2020）聯演於7月初在夏威夷展開，泰國共派151名官兵參加，未料為期3週的聯演結束後，151名泰國官兵返國隔離，竟有9名官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），致使泰國宣佈暫停與美國接下來的聯演計畫。

    據《路透》報導，泰國國防部2日表示，泰國將暫停與美國的聯合軍演，因為他們有9名官兵自夏威夷返國後確診為武漢肺炎患者。泰國國防部發言人塔塔瓦尼奇（Kongcheep Tantawanich，音譯）表示，「在情況好轉之前，泰國軍方已經暫停了所有部隊出國的計畫」。

    他指出，近期除了美國外，泰國並未跟其他國家進行聯演。另外，泰國陸軍抗武漢肺炎單位負責人斯里薩瓦（Nattapon Srisawat，音譯）向路透社說，「因為必須謹慎小心，所以在這個時間點出國將變得非常困難」。目前泰國武漢肺炎確診病例累計3317例、死亡58例，近期新增病例皆為境外移入，已連續69天沒有國內本土新增病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美國將出售一批武裝突擊艇給菲律賓 價值36.5億元
    2020-07-31 14:57

    軍情動態》美國將出售一批武裝突擊艇給菲律賓 價值36.5億元
    軍情動態》美韓軍費未解美方特使先被調走 裁軍疑慮再遭熱議
    2020-07-30 22:33

    軍情動態》美韓軍費未解美方特使先被調走 裁軍疑慮再遭熱議
    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋

    鉅陞建設口碑爆棚！東方博舍限量加碼回饋
    軍情動態》俄國軍工集團︰擬售土耳其第2套S-400防空系統
    2020-07-30 17:28

    軍情動態》俄國軍工集團︰擬售土耳其第2套S-400防空系統
    軍情動態》威懾中國 美國尼米茲航艦與印度海軍聯合軍演
    2020-07-20 19:17

    軍情動態》威懾中國 美國尼米茲航艦與印度海軍聯合軍演
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-02 17:14

    飆風戰機與殲20誰強 中印網友空中先開戰

    2020-08-02 15:01

    英國保守黨國會議員 涉多次強暴女職員被捕

    2020-08-02 16:14

    川普揚言漲價...美日駐防費分擔問題 秋季後啟動談判

    2020-08-02 16:02

    武漢肺炎》東京新增292例 要求供酒餐廳縮短營業時間

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播