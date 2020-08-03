軍情動態》泰國9官兵自夏威夷返國確診 暫停與美國聯演

泰國7月初派151名官兵至夏威夷參加「閃電鍛造2020」與美聯演，未料151名官兵返國後竟有9名官兵確診武漢肺炎，圖為「閃電鍛造2020」夏威夷聯演。（擷取自美國國防部）

2020-08-03 13:52:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國「閃電鍛造2020」（Lightning Forge 2020）聯演於7月初在夏威夷展開，泰國共派151名官兵參加，未料為期3週的聯演結束後，151名泰國官兵返國隔離，竟有9名官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），致使泰國宣佈暫停與美國接下來的聯演計畫。

據《路透》報導，泰國國防部2日表示，泰國將暫停與美國的聯合軍演，因為他們有9名官兵自夏威夷返國後確診為武漢肺炎患者。泰國國防部發言人塔塔瓦尼奇（Kongcheep Tantawanich，音譯）表示，「在情況好轉之前，泰國軍方已經暫停了所有部隊出國的計畫」。

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他指出，近期除了美國外，泰國並未跟其他國家進行聯演。另外，泰國陸軍抗武漢肺炎單位負責人斯里薩瓦（Nattapon Srisawat，音譯）向路透社說，「因為必須謹慎小心，所以在這個時間點出國將變得非常困難」。目前泰國武漢肺炎確診病例累計3317例、死亡58例，近期新增病例皆為境外移入，已連續69天沒有國內本土新增病例。

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