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    軍情動態》美韓軍費未解美方特使先被調走 裁軍疑慮再遭熱議

    南韓與美國就駐韓美軍的軍費問題仍沒有進一步共識，然而美方軍費談判代表德哈特（見圖）也在昨日（7月29日）調離現職；對此南韓國防部強調，美韓談判仍在持續進行，雙方也從未就駐韓美軍的規模一事進行討論。（路透）

    南韓與美國就駐韓美軍的軍費問題仍沒有進一步共識，然而美方軍費談判代表德哈特（見圖）也在昨日（7月29日）調離現職；對此南韓國防部強調，美韓談判仍在持續進行，雙方也從未就駐韓美軍的規模一事進行討論。（路透）

    2020-07-30 22:33:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國就駐韓美軍的軍費問題仍沒有進一步共識，先前傳出南韓可能會與德國一樣面臨裁軍的下場，美方軍費談判代表德哈特（James DeHart）也在昨日（7月29日）調離現職；對此南韓國防部強調，美韓談判仍在持續進行，雙方也從未就駐韓美軍的規模一事進行討論。

    根據《韓聯社》報導，雖然韓美雙方從2019年9月起，就今年第11份軍費分配協定進行多輪談判，但至今仍沒有結果，雖然兩國在2019年3月一度達成將南韓負擔的2018年度軍費上調13%的臨時協議，但最後仍被美國總統川普否決。

    然而在軍費問題懸而未解的當下，昨天（7月29日）美國國務院宣布，美國軍費談判代表德哈特轉任北極政策協調特使，但目前尚未公布新任的美方談判代表，再加上近日發生駐德美軍有近1.2萬人被調離，也評論認為川普可能藉此向南韓政府施壓，迫使南韓妥協同意支付更多軍費，也再度引起外界熱議駐韓美軍是否也會出現大規模調整。

    對此南韓國防部在今天（7月30日）出面闢謠，強調「韓美兩國從未針對駐韓美軍規模一事進行討論」，兩國一致認為，駐韓美軍為維護韓半島和東北亞地區的和平穩定發揮重要作用。

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