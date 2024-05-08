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黑猩猩也會終生學習！牠們從小持續精進使用工具技巧到成年

近日法國研究團隊研究顯示，野生西部黑猩猩成年後也會繼續學習和磨練自己使用工具的技能。（歐新社）

近日法國研究團隊研究顯示，野生西部黑猩猩成年後也會繼續學習和磨練自己使用工具的技能。（歐新社）

2024/05/08 13:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人類由於在一生中持續學習，使得使用工具越來越熟練，被認為是文化演化的關鍵因素，近日法國研究團隊研究顯示，野生西部黑猩猩成年後也會繼續學習和磨練自己使用工具的技能。

法國認知科學研究所研究團隊，7日在國際知名期刊《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）發表一份最新研究，透過多年來在象牙海岸塔伊國家公園（Tai National Park）的影片記錄，觀察了70隻不同年齡的野生黑猩猩使用棍棒拾取食物的情況。

研究團隊發現，與人類一樣，黑猩猩成年後仍在繼續學習和磨練自己的技能，黑猩猩2歲的時候就會開始使用棍棒工具，6歲就可以完全發揮作用，在15歲已經相當老練的使用棍棒，與幼年相比，成年黑猩猩會根據情況調整他們的握法，如用棍子從難以觸及的地方獲取昆蟲或調整握力以適應不同的任務；這表明，這些技能不僅僅是身體發育的問題，也是學習新技術技能的能力，並持續到成年。

研究團隊認為，將學習能力保留到成年似乎是使用工具物種的有利屬性，這也是黑猩猩和人類演化的關鍵啟示；作者指出，黑猩猩是擁有最廣泛使用工具的非人類動物之一，要了解黑猩猩學習過程的細節，例如推理和記憶的作用，或與同類的指導相比，經驗的相對重要性，還需要進一步的研究。

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