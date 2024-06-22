雜貨店意外發現懷舊文具！過來人曝：以前真的有人會吃

女網友逛雜貨店意外找到古早味漿糊，掀起許多網友回憶。（擷取自爆廢公社臉書社團）

2024/06/22 00:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時代進步，許多產品逐漸被淘汰。女網友分享，在逛雜貨店發現非常懷舊的產品，原PO透露，上次使用這個「糯米製膠水」是在幼稚園時期，老闆還告訴她「這已是絕版品」。貼文曝光，不少網友產生共鳴，「漿糊啊！小時候用過」。

近日一名女網友在臉書社團爆廢公社分享照片，畫面中可見，一罐綠色瓶身加上紅色蓋子的膠水，外型十分有年代感，但瓶子裡其實裝的就是漿糊，原PO直呼，已經很久都沒有見過這種包裝了，逛雜貨店剛好看到特地買回來跟兒子分享，原PO還聽說，在以前這個漿糊還能吃，「只是現在的加了太多添加物」。

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貼文曝光後，讓不少網友感到懷念，「漿糊，以前去郵局寄信的時候櫃檯旁邊都會有」、「現在做的人不多，以前台南鐵道附近有個小工廠在做，但是已經10多年沒看它生產了」、「現在都用膠水了，方便也比較不會弄髒手，所以被淘汰不是沒有原因」、「這個貼春聯超好用的」、「我記得以前有看到男同學當髮蠟用還蠻耐用」。

另外，有嘗過的網友也大方分享味道，「小時候吃過1次，酸酸的」、「小時後也是好奇，聽家裡大人說是米漿製成的，就挖一點點吃吃看了」、「認真說，沒啥味道不如吃糖果」。

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