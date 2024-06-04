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挑年邁老闆噴辣椒水強盜雜貨店變裝逃逸 法官：特別可惡

廖男挑年邁老闆噴辣椒水強盜雜貨店變裝逃逸，法官認為此人特別可惡。（記者蔡彰盛攝）

廖男挑年邁老闆噴辣椒水強盜雜貨店變裝逃逸，法官認為此人特別可惡。（記者蔡彰盛攝）

2024/06/04 13:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有殺人未遂前科的廖姓男子，將其他車牌掛自己機車上，找尋年邁雜貨店老闆下手，噴辣椒水強盜5千元逃逸，事後更變裝製造檢警追查斷點，新竹地院法官認為他所為特別可惡，難為社會所容，應予強烈譴責，依攜帶凶器強盜罪重判9年2月。

法官調查，去年12月3日上午，廖男在新竹市舊社橋下，將其他車牌掛在自己機車上，前往竹市一家雜貨店，見店內僅有年邁老闆獨自在內，便持辣椒水進入佯裝購物，趁老闆不及防備之際，持辣椒水朝臉部噴灑數下，到櫃台拿走現金5千元。

法官審酌被告四肢健全、非無工作能力，卻僅因缺錢購物及吃飯，即先侵占他人遺失之本案車牌，又將該車牌懸掛於作案機車上冒充己用，且在強盜犯行中，全程配戴全罩式安全帽及手套隱匿身分，且挑選年邁老闆所經營雜貨店，憑其身材優勢，加以數度近距離使用兇器辣椒水，當下對於被害人造成之生命、身體威脅，絕不在輕，所為特別可惡，難為社會所容，應予強烈譴責。

考量被告犯案後，不僅丟棄本案車牌與辣椒水，尚且變異身上全數服裝，藉以製造斷點、躲避檢警追緝，整體犯罪過程並非臨時起意或一時失慮，而係經過充分思考謀劃而為，亦無端增加國家刑事追訴負擔。

法官考慮被告雖然形式上承認犯罪，但以其偵審過程全部作為來看，實質上並未認知自己錯誤，所為坦認無非僅係為求輕判，被告不斷表達有意向被害人道歉，且透過叔叔包紅包給對方，而經被害人拒收，然單憑該紅包或被告單純口頭一句道歉，對於被害人當下所遭逢的安危恐懼、嗣後所蒙受的心理陰影等，可謂杯水車薪，未見被告有何更具體積極之悔悟與彌補，最後依攜帶凶器強盜罪重判9年2月。

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