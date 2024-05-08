MIKTA國會議長發表聯合聲明 譴責北韓非法武器交易

第十屆MIKTA國會議長會議6日在墨西哥舉行，首次通過有關北韓非法武器交易的聯合聲明。圖為墨西哥國會議長蓋拉（Marcela Guerra，站立者）在會議中發表演說。（歐新社資料照）

2024/05/08 14:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中等強國合作體（MIKTA）輪值主席國墨西哥聯邦眾議院7日表示，前一天在墨西哥舉行的第十屆MIKTA國會議長會議，首次通過針對北韓非法武器交易表示擔憂的聯合聲明。

據《韓聯社》報導，南韓、墨西哥、印尼、土耳其及澳洲五個MIKTA成員國在6日舉行的國會議長會議中，通過《建構和平、公平、正義世界的議會共同行動》聯合聲明。聲明包含22條內容，其中包括「對北韓發射彈道飛彈、使用相關技術和非法武器交易表示嚴重擔憂」、「由此引發的朝鮮半島緊張局勢將威脅到該地區的和平穩定」等內容。

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據悉，最初聲明草案中並沒有與北韓相關內容。但在聯合國專家團確認一枚北韓製彈道飛彈1月襲擊了烏克蘭哈爾科夫後，國際社會對北韓對俄走私武器的擔憂日益加深。在此背景下，南韓國會乃積極遊說其他MIKTA成員國寫入北韓相關內容。

南韓國會議長金振杓7日接受《韓聯社》特派記者採訪時表示，韓方認為聲明必須提及北韓非法武器交易，因此積極提出改進意見，最終促成聲明加入該立場。

另一方面，南韓7日接任MIKTA輪值主席國，金振杓擔任輪值主席國主席一職。金振杓結束墨西哥行程後將前往巴西和阿根廷展開訪問。

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