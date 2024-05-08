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物理學證實：敵人的敵人確實是你的朋友！

這項研究為「平衡理論」提供了強有力的證據，有助於我們理解人類社交網絡的形成和演變機制；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

這項研究為「平衡理論」提供了強有力的證據，有助於我們理解人類社交網絡的形成和演變機制；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

2024/05/08 13:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕是否曾經覺得「物以類聚，人以群分」？朋友的朋友往往也是朋友，而敵人的敵人則有可能成為朋友？這些看似簡單的人際關係法則，竟然可以用物理學來解釋！

據科學媒體《IFLScience》6日報導，美國西北大學的研究團隊，利用統計物理學方法，成功驗證了80年前由奧地利心理學家海德（Fritz Heider）提出的「平衡理論」（Heider's Balance Theory）。該理論認為，人們會努力維持社交網絡中的平衡，避免負面或混合的關係。

海德的平衡理論的核心思想是平衡。個體希望並努力在他們的網絡中保持平衡的關係，避免負面或混合的關係。這個理論的基本模型有4個簡單的規則，根據這些規則，人們的關係可以被分為4種：朋友的朋友是朋友，敵人的敵人是朋友，朋友的敵人是敵人，敵人的敵人是朋友。

研究人員透過引入關鍵的約束條件，才得以重現社會平衡理論所預測的人際網絡模式。他們考慮了現實生活中人與人之間存在社交圈的限制，並非每個人都相互認識，以及不同個體在人際關係上的積極傾向有所差異。

將這2個約束條件同時納入數學模型後，研究人員得出的模擬結果與80年前海德提出的社會平衡理論預測完全吻合。也就是說，敵人的敵人會自然而然地成為朋友，從而維持整個人際網絡的關係平衡。

研究的第一作者郝秉潔教授（Bingjie Hao）表示，這項研究不僅證實了社交平衡理論的有效性，也為理解人類社交網絡的演變提供了新的視角。相關研究的結果已於2024年5月6日發表於《科學進展》（Science Advances）期刊上。

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