秘魯安樂死首例 心理學家享年47歲

2020年秘魯安樂死提倡者安娜·埃斯特拉達（Ana Estrada）躺在家中床上，由於罹患絕症肌肉萎縮，只能仰賴呼吸器維生。（路透）

2024/04/23 15:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯心理學家安娜·埃斯特拉達（Ana Estrada）罹患絕症，生活無法自理。經過漫長的爭取，於本月21日成為秘魯首位進行安樂死的人，享年47歲。

綜合外媒報導，南美洲國家秘魯心理學家埃斯特拉達，14歲罹患絕症「多發性肌炎」，導致肌肉萎縮、四肢無力，長年臥病在床，治療都未見起色。

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昨（22）日安娜的律師何賽菲娜‧米羅·克薩達（Josefina Miró Quesada）證實，安娜於21日進行安樂死來結束生命，感謝所有替她發聲、無條件支持她的人。

律師說，「安娜為有尊嚴地死去的權利而奮鬥，這有助於讓成千上萬的秘魯人了解這項權利以及捍衛這項權利的重要性。」

7年前安娜病情惡化，住進加護病房，仰賴呼吸機維生，生活完全無法自理，於是決定要趁自己還有力氣時，爭取生命自主權且有尊嚴地死去。

經過漫長訴訟，2022年秘魯最高法院最終裁定，安娜有權不再活在痛苦當中，她可以自由選擇何時結束生命。

當年安娜向法官表示，她珍惜生命且不想立即尋死，但希望能擁有決定何時結束生命的自主權。她說，「當我無法再承受生活中的痛苦時，我想接受安樂死」。

秘魯作為天主教國家，極度反對安樂死。安娜於2016年向秘魯法院提出安樂死要求，2020年才終於找到公設辯護律師，替她控訴國家「禁止安樂死是違憲」。

儘管屢次遭到政府強烈阻礙，安娜最終成為秘魯史上首位獲得醫療安樂死的人。

儘管幾乎全身癱瘓，安娜仍靠自身努力成為一名心理學家。（法新社）

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