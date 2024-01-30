魔幻之眼注視！韋伯太空望遠鏡拍下19個螺旋星系超清晰圖像

現韋伯太空望遠鏡傳回距離銀河系較近的19個螺旋星系的精細照片，壯觀景象令人讚嘆。（路透）

2024/01/30 11:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2021年12月發射升空，並於2022年2月發回第一張照片的韋伯太空望遠鏡，持續為人類天文觀測做出貢獻，現韋伯太空望遠鏡傳回距離銀河系較近的19個螺旋星系的精細照片，壯觀景象令人讚嘆。

綜合外媒報導，PHANGS（鄰近星系高角分辨率物理學，Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies）計畫的科學團隊29日公開，韋伯太空望遠鏡所拍攝的最新一系列觀測照片，展示了距離銀河系較近的19個螺旋星系的精細照片。

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19個星系中最近的稱為NGC5068，距離地球約1500萬光年，其中最遠的是NGC1365，距離地球約6000萬光年，韋伯望遠鏡利用其近紅外相機（NIRCam）以及中紅外成像-光譜儀（MIRI）捕捉了人類看不到的紅外光，穿越塵埃雲看到正在發育的恆星。

領導團隊圖像數據處理的牛津大學天文學家威廉斯（Thomas Williams）表示：「這些數據很重要，因為它們為我們提供了關於恆星形成最早階段的新視角。」

螺旋星系NGC 1512。（路透）

螺旋星系NGC 628。（路透）

螺旋星系NGC 1300。（路透）

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