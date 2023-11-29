美呆！韋伯望遠鏡最新照 揭「赫比格-哈羅天體」前所未有細節

韋伯太空望遠鏡揭示了赫比格-哈羅天體的複雜細節，HH 797佔據了該圖像的下半部。（JWST/CSA/ESA/NASA）

2023/11/29 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）最新拍攝的照片揭露了「赫比格-哈羅天體」（Herbig-Haro object，或稱HH天體）前所未有的細節。

綜合外媒報導，赫比格-哈羅天體是宇宙中由新生恆星所形成、狀似星雲的天體，新誕生的恆星以秒速將近數百公里的高速不斷噴出氣體，這些氣體會與恆星周圍的氣體雲和灰塵雲激烈碰撞、產生光芒，「赫比格-哈羅天體」普遍存在於恆星生成區，這是一個相對短暫的天文現象，不會持續超過數千年。

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1940年代，美國天文學家喬治·赫比格與墨西哥天文學家吉列爾莫·阿羅分別對其展開研究，並確認了這現象是恆星演化的過程，為紀念兩人的貢獻而命名赫比格-哈羅天體。

韋伯太空望遠鏡拍攝到了「赫比格-哈羅天體797」（HH 797） 超精細圖像，該天體位於英仙座北部，HH 797位於這張圖像的下半部分。

天文學家表示，韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機（NIRCam）在研究新生恆星及其流出物方面非常有效，因為最年輕的恆星總是隱藏在形成它們的氣體和塵埃中，紅外線穿透了模糊的氣體和塵埃，使赫比格-哈羅天體成為韋伯太空望遠鏡近紅外線相機的理想觀測目標。

韋伯太空望遠鏡的照片揭示了赫比格-哈羅天體前所未有的細節，來觀察它所產生的強大氣體噴流，使天文學家能夠確定新生恆星流出物的結構。

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