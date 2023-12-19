超清晰大氣、行星環、衛星 韋伯望遠鏡再曝天王星絕美新照

韋伯太空望遠鏡拍下天王星極清晰的星環、部分衛星以及大氣特徵。（取自NASA官網）

2023/12/19 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）再度將目光對準太陽系第7顆行星「冰巨行星」天王星，拍下天王星極清晰的星環、部分衛星以及大氣特徵。

NASA官網18日曝光天王星最新影像，與今年4月所發布的影像相比，韋伯太空望遠鏡的增近紅外線相機（NIRCam）加了額外的波長覆蓋範圍，以獲得更詳細的外觀，研究團隊指出「其中最引人注目的一個是該星球季節性的北極雲蓋」，明亮的極區和暗淡的赤道帶狀區，在極冠南部邊界附近和下方也可以看到幾場明亮的風暴。

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由於天王星以近98度的傾斜度側向旋轉，因此它擁有太陽系中最極端的季節，天王星年中近四分之一的時間裡，太陽都會照射在一個極點上，使地球的另一半陷入長達21年的黑暗冬季。

隨著天王星將於2028年迎來下一個夏至，天文學家迫切希望觀察這些特徵結構可能發生的任何變化，期待韋伯協助解開影響天王星風暴的季節和氣象效應，幫助天文學家了解其複雜的大氣層。

在天王星環部分，韋伯憑藉其精湛的靈敏度，捕捉到了天王星黯淡的內環和外環，包括難以捉摸的「澤塔環」（ζ，Zeta），是最接近行星的微弱和內延擴散的環，澤塔環的細節，對於規劃未來的天王星任務將非常寶貴；天王星27個衛星中的14顆衛星也同樣映入眼簾，甚至還看到了環內的一些小衛星。

天王星可以作為研究過去幾十年來發現的近2000顆類似大小的系外行星的代理，這顆「我們後院的系外行星」可以幫助天文學家了解這種大小的行星如何運作、它們的氣象狀況如何以及它們是如何形成的，反過來又可以幫助我們將太陽系置於更大的背景下來理解整個太陽系。

天王星27個衛星中的14顆衛星也同樣映入眼簾。（取自NASA官網）

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