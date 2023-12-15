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高超音速推進器大突破！ 「它」將與傳統發動機擦出新火花

高超音速飛行器假想圖。（圖擷自GE Aerospace官網）

高超音速飛行器假想圖。（圖擷自GE Aerospace官網）

2023/12/15 21:20

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奇異公司旗下的航太公司「奇異航太（GE Aerospace）」，昨（14）日公開展示了一種全新的噴射推進概念：利用旋轉爆震燃燒（RDC）為推進力的雙模態衝壓發動機（DMRJ）。它的體積更小、更輕，卻維持著相當高的推力輸出。

據軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，奇異航太在昨日發布的聲明中透露了目前被認為是全球首創的「利用超音速流（supersonic flow）旋轉爆震燃燒的高超音速（hypersonic）雙模態衝壓發動機測試」細節，表示其與傳統的燃氣渦輪發動機不同，透過爆震波燃燒燃料在更小、更輕的發動機中產生更強的推力。

聲明也補充，「典型的吸氣式雙模態衝壓發動機推進系統只能在飛行器超過3馬赫（約時速3675公里）時啟動，而奇異航空正在研究旋轉爆震的應用，讓雙模態衝壓發動機可以在更低的馬赫數就啟動，使飛行器能夠更有效率的運行並實現更遠的航程」。

衝壓發動機和旋轉爆震的概念其實並不新穎，前者不能在亞音速（subsonic）下工作，即使在較低的超音速也難以運作。而後者早在1960年代就由蘇聯物理學家沃伊采霍夫斯基（Bogdan Vyacheslavovich Voitsekhovskii）在論文中提出，是直到近年相關技術和材料的發展逐漸進步，該概念才再次受到關注。

兩者的相結合將為未來的各種飛行器帶來嶄新的技術進步以及運作的靈活性。旋轉爆震發動機比起傳統的燃燒發動機具有更直觀的機械設計，可為飛行器帶來更高的性能、也能降低衝壓發動機運作所需的最小速度。

旋轉爆震發動機的運作方式。（圖擷自美國空軍研究實驗室官網）

旋轉爆震發動機的運作方式。（圖擷自美國空軍研究實驗室官網）

旋轉爆震發動機的模型圖。（圖擷自美國空軍研究實驗室官網）

旋轉爆震發動機的模型圖。（圖擷自美國空軍研究實驗室官網）

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