恐怖X光照曝光！男子要植牙 螺絲竟刺穿頭骨「插入腦袋」

植牙螺絲插入男子的頭骨中。（圖擷取自YouTube）

2024/04/28 23:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕超驚悚！土耳其一名40歲男子接受植牙手術，竟發生駭人意外。手術過程中牙醫因用力過猛，竟將一根螺絲直接「釘入頭骨」，當下牙醫連忙為他拍下X光照確認是否真的將螺絲「插入腦袋」，確認後便將患者送往大醫院急救。

綜合外媒報導，土耳其一名40歲男子拉馬贊·耶爾馬茲（Ramazan Yılmaz）是兩個孩子的父親，在布爾薩擔任工廠工人，近日前往尼呂費爾區的一家私人牙科診所接受牙科治療。檢查後醫師表示，男子因牙齒鬆動必須拔牙，並且建議他植牙。

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怎料手術過程中，醫師在植牙時因用力過猛，竟將一顆螺絲釘入他的頭骨，當時男子痛苦地快昏倒時，牙醫立即為他拍攝X光片，確定螺絲就是卡在了大腦中，因此醫師火速將病人送往醫院。拉馬贊在進行持續數小時的手術後便恢復了生命，並等待了幾天才出院。

該男子聲稱，醫生把他留在醫院後竟然就逃跑了，男子說，「當醫師意識到情況的嚴重性後，他帶我去了烏魯達大學醫院急診科，然後就離開了」。並提到在急救過程中，牙醫從未有任何表示，甚至沒有退還男子所支付牙醫診所的費用。男子說，「我希望當局和我們的州官員處理這個問題，我有兩個孩子，如果我出了什麼事，牙醫要承擔責任嗎」？

另一方面，談到男子的指控，牙醫表示，「這樣的事件是由於醫療併發症而發生的」，牙醫推托說詞讓男子難以接受，因此男子對牙醫提告，並要求退還手術費用。

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