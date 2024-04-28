不堪妻子遭抹黑、政治追殺 西班牙首相29日可能宣布辭職

西班牙首相桑切斯控訴與妻子高梅茲遭政治對手抹黑、騷擾。（美聯社）

2024/04/28 22:35

〔編譯林家宇／綜合報導〕西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）24日拋出震撼彈，在社群媒體發布的四頁公開信中描述妻子高梅茲（Begoña Gómez）因被敵對右翼政黨及媒體抹黑貪污，進而對他們進行持續性的騷擾和霸凌行徑。心力交瘁的他不但暫停當週所有公共行程，更促使他思考是否辭去首相一職，決定將於29日宣布。

桑切斯指控保守派人民黨（PP）、極右派呼聲黨（VOX）與壓力團體「清廉之手」（Manos Limpias）和敵對媒體共謀，試圖藉由攻擊他的妻子造成他個人及政治上的崩潰，「既然我們面臨到了這個處境，我合情合理地捫心自問『這一切值得嗎？』老實說我不曉得。我需要停下來思考一番。」

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桑切斯寫道，「我毫不害臊地說，我是一名深愛妻子的男人，卻得眼睜睜且無助地看著她每日遭受抹黑。」

自稱工會團體的清廉之手與右翼勢力關係密切，過去就曾利用法律手段打擊被其視為西班牙民主利益威脅的對象，包括此次控訴高梅茲涉嫌關說和貪污。雖然桑切斯堅稱妻子清白，馬德里法院宣布已對此案展開預先調查，檢視高梅茲和取得政府資金及公共合約的私人企業關聯，特別是與旅遊集團Globalia之間的關係。該集團旗下的歐羅巴航空（Air Europa）在新冠疫情期間獲得4.75億歐元（約新台幣168億元）紓困。

消息公布後，上萬群眾聚集在桑切斯所屬工人社會黨（PSOE）的馬德里總部外，表達對首相的支持，高呼「佩卓（桑切斯）別放棄」、「你不孤單」等語，也有民眾擔憂桑切斯辭職可能會讓極右派掌權。

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