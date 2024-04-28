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日本《排球少年》有望在黃金週迎接「百億票房」

日本超人氣動畫劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》，票房截至今（28）日，推估已達到99.48億日圓（約新台幣19.5億元），距離「百億票房」不遠了。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

日本超人氣動畫劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》，票房截至今（28）日，推估已達到99.48億日圓（約新台幣19.5億元），距離「百億票房」不遠了。（圖擷取自@animehaikyu_com 社群平台「X」）

2024/04/28 23:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣動畫劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》，已在日本上逾2個月，期間累計觀眾動員人次超過683萬，截至今（28）日，累積票房推估已有99.48億日圓（約新台幣19.5億元）。日媒指出，今年4月底到5月初為日本「黃金週」（ゴールデンウィーク）假期，該作有望在這期間迎接眾所期待的「百億票房」。

綜合日媒報導，上映後票房屢創佳績的劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》，3月25日首度闖進日本影史百大票房排行榜，名次隨票房不斷攀升，目前以截至21日的97.8億日圓（約新台幣19.2億元）票房成績，暫時排行第47名。

報導指出，不少粉絲期待劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》能早日成為「百億俱樂部」的一員，日本今年「黃金週」假期恰逢週末假日，該作有望在這長達9天的假期中，達成這項驚人的歷史紀錄。

另外，時常分享日本上映電影即時推估票房、社群平台「X」（前Twitter）名為「タロイモ興行収入まとめ」的日本帳號，在今（28）日晚間發文指出，受到「黃金週」影響，日本劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》的觀看人數再度急速增加，最新票房推估約有99.48億日圓，代表達到「百億票房」的成績就只差半個億左右。

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