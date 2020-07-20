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    軍情動態》威懾中國 美國尼米茲航艦與印度海軍聯合軍演

    美海軍尼米茲號航艦，已從南海轉赴印度洋，與印度海軍展開聯合軍事演習。（路透資料照）

    美海軍尼米茲號航艦，已從南海轉赴印度洋，與印度海軍展開聯合軍事演習。（路透資料照）

    2020-07-20 19:17:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期在南海、中印邊界挑起一系列的事端，令印度與中國關係陷入40年來最緊張局勢之中。近日在南海演習的美軍尼米茲號航艦戰鬥群已轉往印度洋，20及21日2天在安達曼-尼科巴群島附近與印度海軍展開聯合軍演，向北京釋出強烈的戰略訊號。

    尼米茲號航艦戰鬥群與雷根號航艦戰鬥群在南海完成雙航艦演練後，18日穿越麻六甲海峽進入印度洋，參演的軍艦由尼米茲號航艦、第17艦載機聯隊、導彈巡洋艦普林斯頓號、導彈驅逐艦斯特雷特號和拉爾夫．約翰遜號組成。

    美國和印度海軍已完成馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演等一系列演習，建立起「互操作性」，而本次演習將是一次交匯演習（PASSEX）。

    印度刻正加強安達曼和尼科巴群島軍事部署，以控制麻六甲海峽遏制中國。此前，印度也在這兩個巴群島附近舉行另1場大型海軍演習，派出包括驅逐艦、護衞艦、潛艇等多艘艦艇參與，由海軍東部艦隊司令指揮；印度與日本的艦隊上月下旬也在麻六甲海峽附近，舉行了1場小型聯合軍演。

    安達曼群島正好阻隔在麻六甲海峽的西方出口上，又和孟加拉灣另一邊的印度本土遙相呼應。如果想要封鎖麻六甲海峽，控制孟加拉灣，安達曼群島具備天然的地理優勢，對於印度的作用不言自明。因此從上世紀80年代開始，印度軍方就開始在安達曼群島地區建設軍事設施。

    此前，據《美國之音》18日報導，印度正在敲定邀請澳洲參加馬拉巴爾聯合海軍演習的計畫，這將是印度、日本、澳洲和美國為制衡中國而加強防務合作的一大步驟。當中國在南海提出的廣泛主權聲索受到關注之際，美日印澳4個亞太地區關鍵海上強國走到一起，有可能形成一個遏制北京的架構。

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