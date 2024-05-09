纏訟14年！女大生感冒打點滴竟全癱 澎湖三總確定判賠1551萬

三軍總醫院澎湖分院14年前被控注射藥劑時發生疏失，導致感冒求診的汪姓女大學生，全身癱瘓形同植物人，家屬求償1551萬，最高法院日前維持高雄高分院更三審判決，判賠償1551萬餘元確定。（資料照）

2024/05/09 12:07

〔記者張文川／台北報導〕三軍總醫院澎湖分院14年前被控注射藥劑時發生疏失，導致感冒求診的汪姓女大學生，全身癱瘓形同植物人，家屬求償1551萬；經纏訟14年，最高法院日前維持高雄高分院更三審判決，認定護醫均有過失，判決澎湖三總與周姓醫師、鮑姓護理師應連帶賠償1551萬餘元確定。

判決指出，澎湖科大汪姓女學生，2008年5月20日上午因感冒發燒等症狀未減緩，再次前往三總澎湖分院就診，周姓主治醫師診斷為急性腎炎住院，施以第3代抗生素治療，並指示鮑姓護理師注射葡萄糖酸鈣。

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後來因點滴阻塞，而調整加快流動速度，汪女隨後即出現休克等現象，經急救仍昏迷不醒，全身癱瘓形同植物人，經長期診治仍未見好轉，汪女家屬認為是醫護混打抗生素和葡萄糖酸鈣所致，2010年訴請賠償醫藥、全時看護、勞動力減損、慰撫金等共1551萬餘元。

三總澎湖分院答辯，周姓醫師因發現汪女低血鈣，而指示護理師注射葡萄糖酸鈣，其醫療行為符合醫療常規，且汪女是在注射葡萄糖酸鈣後約2小時，才發生休克等現象，二者沒有因果關係。

一審澎湖地方法院審理後認定護理師有疏失，判她和三總分院應連帶賠償1300萬元，醫師免賠；高雄高分院二審改認定醫生有過失、護理師沒責任，金額也改判應賠1551萬；案經最高法院3度發回重審，更一審、更二審都認為醫護均無過失，判全部免賠。

到了更三審，再次逆轉，認定醫師指示持續注射抗生素和葡萄糖酸鈣，卻未要求相隔48小時，確實有疏失，鮑女未將注射容器清洗乾淨，導致2種藥劑少量混打，也有過失責任，判2人應與醫院連帶賠償1551萬。

更三審判決終獲最高法院認可，駁回醫院與醫護上訴，全案確定。

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