想和中國修復關係？ 立陶宛總統再提「台灣代表處改名」挨轟

立陶宛總統瑙塞達。（資料照，法新社）

2024/05/08 14:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「駐立陶宛台灣代表處」於2021年11月正式揭牌成立，讓希望和中國緩解關係的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）自此不斷提出各種意見。立陶宛本月中旬將舉行總統大選，尋求連任的瑙塞達7日再度提出，有必要改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中關係，引起該國各界譁然。

綜合外媒報導，立陶宛將在今年5月12日舉行總統選舉，與台灣以及與中國的關係，則是該國選戰辯論熱門議題。對此，現任總統瑙塞達受訪時，為穩定與中國的關係，再度針對「駐立陶宛台灣代表處」名字提出意見，聲稱立陶宛「原則上歡迎」台灣設立貿易性質的代表處，但代表處應該符合國際標準，使用台北而非台灣。

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瑙塞達援引專家意見指出，中文名稱「駐立陶宛台灣代表處」中的「台灣」，給人印象是對應到英文、立陶宛文的Taiwan（台灣），而非Taiwanese（台灣的、台灣人，或台灣人的）。駐立陶宛台灣代表處的正式英文名稱為「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」，但台灣在歐洲其他非邦交國的代表處皆以「台北」為名。

瑙塞達宣稱，「這一調整可能是立陶宛與中國外交關係正常化的訊號。」報導指出，過去瑙塞達針對「駐立陶宛台灣代表處」，多次對外提出反覆說詞，他曾在2022年1月允許台灣以「台灣」名義開設代表處，是個錯誤；但在此之前，他曾針對北京的施壓表示，立陶宛是主權獨立的國家，可自行決定與哪些國家發展關係。

另據報導提及，目前立陶宛與中國的外交關係僅為「代辦」級，瑙塞達的最新說詞，似乎有意向中國靠攏。瑙塞達的親中言論，立即遭到其他競選對手強烈抨擊，現任總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）就痛批，如果立陶宛政府試圖以犧牲台灣，來與換取與中國「修復」關係，將會嚴重傷害立陶宛在其他民主國家的聲譽。

莫尼特更強調，台灣駐立陶宛辦事處的名稱，是台灣人自己選擇的，他們依循國際法，在道義上有正當的權利。

另一位總統候選人外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則呼籲，各國應該結成聯盟，打擊來自中國的經濟脅迫，當初先發制人、對立陶宛採取外交降級的國家，才是該主動尋求與立陶宛「關係正常化」的一方。

台灣「駐立陶宛台灣代表處」於2021年11月18日，正式在立陶宛首都維爾紐斯掛牌運作。（歐新社資料照）

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