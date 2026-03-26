立院初審通過國防特別條例 僅針對2條文達共識

立法院外交、財政聯席會今審查國防特別條例草案等案，國防部長顧立雄列席說明條例內容等事宜。（記者田裕華攝）

立法院外交、財政聯席會今（26）日初審政院版、民眾黨團版、國民黨團版國防特別條例草案，朝野僅針對條例主管機關為國防部，以及條例應依照「政府採購法」及相關法令辦理等兩條條文達成共識，其餘條文全數保留，恐影響對美軍購期程。針對今日審查結果，顧立雄會後受訪僅說，「我們繼續努力」。

面對審查結果 顧立雄：我們繼續努力

立法院外交及國防委員會、財政委員會的聯席會議，昨日起逐條審議行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（1.25兆元）、立院民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億元）、國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」（3800億元+N）。

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僅「主管機關是國防部」、應依政府採購法辦理達共識

歷經一天半的討論，朝野最終僅針對第2條「本條例之主管機關為國防部」及國民黨團版第3條明定國防特別條例應依照「政府採購法」及相關法令辦理達成共識，其餘條文全數保留，送交朝野黨團協商，恐影響對美軍購期程。

多數條文保留送朝野協商 恐影響對美軍購期程

針對規範法案審計的政院版第6條、藍白版第7條，顧立雄同意國民黨團提出的國防部針對特別預算執行進度及績效，每會期向立院專案報告，也同意民眾黨提出在條例施行屆滿之日次年5月底前，主管機關應就其實施成效作成總結報告，並送立法院，但顧立雄也強調，他不希望承辦人員因此承受莫名壓力。

民進黨立委王定宇也表態贊成追究責任，但認為法案應載明咎責的原因，寫清楚「可歸因於台灣行政部門的責任」才進行咎責。雖然顧立雄釋出善意，但由於對第3項如何修改沒有共識，該條最終也保留送協商。

對於最關鍵的國防特別預算金額，王定宇重申昨日提出的「1.25兆減N」，認為此提案只要將採購條件設定更嚴格，就更符合國民黨團版的3800億+N的「美國准許我們都買」概念，同時也達到國會監督目的。

國民黨立委賴士葆則建議，國民黨團版的第6條規範3800億元上限部分與第8條可再行提出「+N」部分軍購的條文可以合併。

針對國民黨團版第8條中提及的採購應以「美國提出軍售發價書者」等條件為限。顧立雄認為，正常預算案審查應先提計劃，待行政院核定後送預算進立院，屆時軍購還不一定走到知會國會的程序，若法案規定「發價書一來馬上給你通過」，反而是弱化立法院監督。

王定宇也指出，發價書不是定價書，若要將預算審議的節點往前推，可以討論要往前推到什麼地方，但綁在發價書上，會導致我國自己無法作業。

立法院外交、財政聯席會今審查國防特別條例草案等案，國防部長顧立雄列席說明條例內容等事宜。（記者田裕華攝）

立法院外交、財政聯席會今日審查期間，一度休息，試圖就法案院版第6條、藍白版第7條進行討論，嘗試達成共識未果。（記者黃靖媗攝）

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