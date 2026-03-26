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    首頁 > 政治

    最新狀況曝！郭正亮確診顏面神經失調停工 節目暫停播出

    2026/03/26 13:04 即時新聞／綜合報導
    前立委郭正亮參與網路直播節目臉部出現異常狀況。（翻攝YT）

    前立委郭正亮參與網路直播節目臉部出現異常狀況。（翻攝YT）

    前立委郭正亮昨（25）日參與網路直播節目《綠也掀桌》時突然「眼歪嘴斜」，郭正亮在節目結束後立刻就醫檢查，節目主持人李佩瑄則代為宣布，醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微。郭正亮原本排定今日上午11點30分的直播節目，稍早宣布郭正亮因病請假休息，還附上一張郭正亮喊「請為我加油」的圖片。

    郭正亮昨日錄製節目時，疑似出現身體不自主動作，包括臉部肌肉抽動、右臉略為腫脹，以及眼皮高低不一等狀況，引起聊天室觀眾擔憂是中風，紛紛要他去看病。不過郭正亮當下仍完成節目錄製，並在節目中就推測自己可能是顏面神經或自律神經問題，還問主持人李佩瑄是否有推薦電視台附近的診所。

    節目結束後，郭正亮立刻就醫檢查，李佩瑄也在社群發文代為轉達，表示醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微，感謝大家關心。

    郭正亮每週固定播出的YouTube節目「亮劍台灣」，今日也宣布停播。官方帳號在平台上公告下方，也PO出一張「我請病假，請為我加油」的郭正亮照片。不少網友在下方留言打氣：「亮哥保重、好好休息」、「把身體顧好再出來」、「早日康復」。

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