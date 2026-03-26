刪除「非核家園」條文？ 行政院：對核能態度沒有改變

對於行政院是否提案修正「環境基本法」、「氣候變遷因應法」，刪除「非核家園」條文？行政院發言人李慧芝表示，政府對核能態度沒有改變，仍會在核安無虞、核廢有解與社會共識之下，現階段持續發展多元綠能跟二次能源轉型。（記者鍾麗華攝）

總統賴清德近日公開表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇高度討論；行政院長卓榮泰在立法院備詢時也坦言，非核家園不是神主牌。對於行政院是否提案修正「環境基本法」、「氣候變遷因應法」，刪除「非核家園」條文？行政院發言人李慧芝今（26）日在院會後記者會僅表示，政府對核能態度沒有改變，仍會在核安無虞、核廢有解與社會共識之下，現階段持續發展多元綠能跟二次能源轉型。

李慧芝指出，對於核能的檢討，過去包括蘇聯的車諾比、美國的三哩島還有日本的福島核電廠等重大核安事故發生後，其實世界各國都有對核能的檢討跟反思。她強調，政府對於二次能源轉型的態度不變，包括多元綠能、深度節能與先進儲能，都有相當的成效。

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李慧芝重申，政府對於核能的態度沒有改變，仍會在核安無虞、核廢有解與社會共識之下；至於現階段，持續發展多元綠能跟二次能源轉型。

李慧芝表示，綠能發電已有成果，再生能源發電已經超過核二、核三的發電量，國的風光裝置容量也成長將近 10 倍，2025 年也就是去年是來到了20 GW，另外綠電也由企業直接採購，2020年跟2025年成長幅度來到2300%。

她強調，目前依照立法院通過的核管法，部分核電廠是具有重新啟動的條，但台電還是要經過自主安全報告，也要提交核安會審核，還有相當長的流程。

經濟部主秘莊銘池表示，對這個核三再運轉計畫，會依照原定時程，在3月底送核安會，預計最晚就可以在 2027年底送給核安會審查。

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