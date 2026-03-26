京華城宣判》休庭擲瓶飆罵檢察官 柯文哲犯後態度不佳恐加重刑期

柯文哲休庭時詢問坐在對面的檢察官「我是會貪污的人嗎？」，只見檢察官林俊廷點點頭，柯見狀抓狂：「你擱給恁背點頭，幹！」（資料照）

台北地方法院去年審理京華城容積率與公益侵佔弊案期間，前台北市長柯文哲在休庭時情緒失控，對坐在對面的3名檢察官破口大罵，並擲水杯、摔文件，場面一度失控。檢察界分析，雖然被告的情緒爆發及激烈言行可能影響法官對其悔悟態度的觀感，但對於案件事實認定和定罪與否，影響有限，通常只會在量刑時略增刑期作為對不尊重法庭秩序的懲戒。

檢察界分析，若柯文哲在法官面前表現過於激進，確實會直接影響法官對柯的悔悟程度與法庭態度的觀感，若行為太過離譜、公然挑戰司法威信，雖然不至於翻轉定罪與否，但在量刑時，法官可能會因此多判1、2個月，作為對不尊重法庭秩序的懲戒。

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至於律師團在程序上大動作爭執隨身碟的證據能力，並針對特定檢察官聲請評鑑，檢方認為這屬於典型的訴訟防禦策略。雖然這些程序動作會拉長審理時間，但在實務上，法官對於證據採納已有專業判斷，不輕易受外界干擾。

對於陳佩琪的咆哮，與柯文哲聲請參加兒子畢業典禮等訴諸情感的行為，檢方分析，這類「親情攻勢」在法律實務中極為常見，對於具備專業法學素養的法官而言，通常會與案情事實切割處理。

有檢察官點出，最核心的審判邏輯在於法官的心證，依照過往經驗，法官對案件的事實認定與心證傾向，通常在交保前、後的幾次密集強制處分庭中，就已經透過卷證資料初步形成，除非有翻天覆地的關鍵新證，否則被告在法庭上的瑣碎動作或情緒爆發，很難撼動已經成形的法律定見。

回顧柯文哲法庭大暴走，他當日在法官宣布退庭的10分鐘內，對著檢察官破口大罵，「我已經被關了12個月，你們這麼會編故事，10年後的台灣要怎麼看這件事！」語畢，他一氣之下甩桌上資料、塑料水瓶，灑出來的水一度讓律師的電腦遭殃：「鏡新聞不處理，你們不用再辦這個案子！」

柯文哲越罵越激動，「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」緊接著，他又稱非常了解自己，並反問「我是會貪污的人嗎？」只見坐在對面的檢察官林俊廷聞聲隨即點頭，柯見狀抓狂，並以台語怒罵「你擱給恁背點頭，幹，你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」

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