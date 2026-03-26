為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲案下午一審宣判 四叉貓：傳判決書將近千頁......

    2026/03/26 13:17 即時新聞／綜合報導
    由於京華城案涉及龐雜，傳出完整判決書將近千頁，甚至多於891頁的北檢起訴書。（資料照）

    由於京華城案涉及龐雜，傳出完整判決書將近千頁，甚至多於891頁的北檢起訴書。（資料照）

    前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，全案經過為期1年審理後，一審將於今（26）日宣判。由於案件極為複雜，涉及11名被告，傳出判決書將高達近千頁，今日不會對外公布全文。過去曾鉅細靡遺解析起訴書的網紅「四叉貓」劉宇稍早也在臉書發文，直呼：「這年頭當個網美門檻有夠高的！」

    綜合媒體報導，檢方指控柯文哲收賄1710萬元，涉嫌違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，具體求刑28年6月。除了柯文哲之外，本案主要被告還包括威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇、前北市副市長彭振聲、北市府前市長室主任李文宗；前北市府公務員黃景茂、邵琇珮、會計師端木正等人，共計起訴11人。

    全案經一年多審理，台北地院今日下午2點30分將作出判決，並命柯文哲、應曉薇、沈慶京和李文宗等4名核心被告到庭聆聽。由於本案涉及龐雜，傳出完整判決書將近千頁，甚至多於891頁的北檢起訴書，北院法官宣判判決主文後，不會立刻提供電子檔全文，需數天校對後才會公開電子檔全文。

    過去曾鉅細靡遺解析起訴書的網紅「四叉貓」劉宇稍早也在臉書發文，直呼：「天啊～今天柯文哲的判決書將近千頁，這年頭當個網美門檻有夠高的。」許多網友也在四叉貓的貼文底下留言：「期待貓貓貼摘要」、「我當年看他開票到半夜，今天就算到半夜宣判我也等」、「第一頁的主文比較重要」、「一千多頁館長一下就看完了」、「小草只認識幾個字就可以稱霸武林：司法迫害。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播