柯文哲案下午一審宣判 四叉貓：傳判決書將近千頁......

由於京華城案涉及龐雜，傳出完整判決書將近千頁，甚至多於891頁的北檢起訴書。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，全案經過為期1年審理後，一審將於今（26）日宣判。由於案件極為複雜，涉及11名被告，傳出判決書將高達近千頁，今日不會對外公布全文。過去曾鉅細靡遺解析起訴書的網紅「四叉貓」劉宇稍早也在臉書發文，直呼：「這年頭當個網美門檻有夠高的！」

綜合媒體報導，檢方指控柯文哲收賄1710萬元，涉嫌違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，具體求刑28年6月。除了柯文哲之外，本案主要被告還包括威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇、前北市副市長彭振聲、北市府前市長室主任李文宗；前北市府公務員黃景茂、邵琇珮、會計師端木正等人，共計起訴11人。

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全案經一年多審理，台北地院今日下午2點30分將作出判決，並命柯文哲、應曉薇、沈慶京和李文宗等4名核心被告到庭聆聽。由於本案涉及龐雜，傳出完整判決書將近千頁，甚至多於891頁的北檢起訴書，北院法官宣判判決主文後，不會立刻提供電子檔全文，需數天校對後才會公開電子檔全文。

過去曾鉅細靡遺解析起訴書的網紅「四叉貓」劉宇稍早也在臉書發文，直呼：「天啊～今天柯文哲的判決書將近千頁，這年頭當個網美門檻有夠高的。」許多網友也在四叉貓的貼文底下留言：「期待貓貓貼摘要」、「我當年看他開票到半夜，今天就算到半夜宣判我也等」、「第一頁的主文比較重要」、「一千多頁館長一下就看完了」、「小草只認識幾個字就可以稱霸武林：司法迫害。」

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