軍情動態》俄國軍工集團︰擬售土耳其第2套S-400防空系統

俄國與土耳其目前正在研擬出口第2套S-400防空飛彈系統的可能性，圖為俄國S-400防空飛彈系統。（歐新社）

2020-07-30 17:28:06

〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯完成了第1套土耳其S-400防空飛彈系統交付作業後，現在，俄羅斯打算向土耳其出售第2套S-400防空系統。俄國軍工集團Rostec高層28日向俄國總統普廷（Vladimir Putin）報告時指出，目前正在與土耳其研擬出口第2套S-400防空飛彈系統的可能性。

據《Defense World》報導，俄國軍工集團Rostec總裁切梅佐夫（Sergei Chemezov，音譯）28日向普廷報告時表示，「第1套S-400防空飛彈系統整體交付時程超前原先規劃進度，這是首次與北約成員國簽署規模如此大的合約，總金額高達25億美元（約為新台幣732.9億元），現在我們雙方正在探討第2套S-400防空飛彈系統的可能性」。

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《Defense World》指出，土耳其2017年向俄羅斯下訂S-400防空飛彈系統，從那時開始，美國與土耳其緊張關係升溫，到2019年俄國正式將S-400防空飛彈系統交付土耳其後，華府與安卡拉關係降至冰點。目前土耳其將S-400防空飛彈系統部署在默爾特（Myurt）空軍基地，7月上旬美軍F-22及F-35戰機於東地中海地區及黑海飛行時，土國更用S-400防空飛彈系統測試追蹤美軍戰機。

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