為青山宮遶境邀餐敘 陳政忠：對造成北市警局長張榮興困擾感到抱歉

台北市議員陳政忠說明是為了青山宮文化季邀請民政局跟警察局長餐敘。（記者何玉華攝）

2024/05/09 11:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市警局長張榮興被爆與「芳明館」角頭黃清源、台北市議員陳政忠、民政局長陳永德相約在北市中山區「上品魚翅」晚宴。陳政忠今（9）日受訪表示，是受地方人士請託，為「艋舺青山宮暗訪暨遶境」活動的經費、治安問題，安排與民政局長陳永德及張榮興餐敘，並不認識黃清源；一年多前的餐敘此刻被爆出，他懷疑可能是「人事異動前的黑文化」，對張榮興受影響感到非常「對不起」。

陳政忠今天出席市議會工務委員會前受訪表示，當時是受萬華地方人士請託，希望向市府爭取延續過去對「艋舺青山宮暗訪暨遶境」活動的經費補充，並在萬華分局設立指揮中心，因此由他邀請陳永德、張榮興；張榮興待的時間不長，且全程保持「距離」。

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陳政忠表示，他太太是萬華人，有萬華人士請他幫忙萬華青山宮一年一度的文化祭，因為青山宮文化季是台北市三大祭典之一，南北萬華參加的人員有10幾萬人次，他便找了主政的民政局長陳永德，詢問能否比照柯市府每年的補助，同時在萬華分局設立指揮中心協助3天的暗訪跟遶境活動；陳永德因此建議邀警方人員出席。

陳政忠表示，青山宮是由一名年輕的總幹事黃柏誠（去年已過世）出面，只說屆時會請主委或副主委出席，當時唯一確定的人是陳永德，他也不知道黃清源會到，而張榮興是他臨時前一天才約的；張榮興到場保持「距離」，坐得很遠，並嚴肅的向青山宮的人說「治安要自己顧好，不要黑白來」，他覺得「這局長很謹慎、很嚴謹」。

陳政忠強調，這是公務行程，選的是親家開的餐廳，平常他很少宴客或應酬，當天也是請司機在社子市場買豬腳、鯊魚煙，還有家裡帶去的滷味；對於一年多前的事卻在這關鍵時刻爆出來，他第一個聯想就是「人事異動的黑文化」，這不可取，對張榮興造成困擾很抱歉。

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