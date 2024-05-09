為青山宮遶境邀餐敘 陳政忠：對造成北市警局長張榮興困擾感到抱歉
〔記者何玉華／台北報導〕台北市警局長張榮興被爆與「芳明館」角頭黃清源、台北市議員陳政忠、民政局長陳永德相約在北市中山區「上品魚翅」晚宴。陳政忠今（9）日受訪表示，是受地方人士請託，為「艋舺青山宮暗訪暨遶境」活動的經費、治安問題，安排與民政局長陳永德及張榮興餐敘，並不認識黃清源；一年多前的餐敘此刻被爆出，他懷疑可能是「人事異動前的黑文化」，對張榮興受影響感到非常「對不起」。
陳政忠今天出席市議會工務委員會前受訪表示，當時是受萬華地方人士請託，希望向市府爭取延續過去對「艋舺青山宮暗訪暨遶境」活動的經費補充，並在萬華分局設立指揮中心，因此由他邀請陳永德、張榮興；張榮興待的時間不長，且全程保持「距離」。
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陳政忠表示，他太太是萬華人，有萬華人士請他幫忙萬華青山宮一年一度的文化祭，因為青山宮文化季是台北市三大祭典之一，南北萬華參加的人員有10幾萬人次，他便找了主政的民政局長陳永德，詢問能否比照柯市府每年的補助，同時在萬華分局設立指揮中心協助3天的暗訪跟遶境活動；陳永德因此建議邀警方人員出席。
陳政忠表示，青山宮是由一名年輕的總幹事黃柏誠（去年已過世）出面，只說屆時會請主委或副主委出席，當時唯一確定的人是陳永德，他也不知道黃清源會到，而張榮興是他臨時前一天才約的；張榮興到場保持「距離」，坐得很遠，並嚴肅的向青山宮的人說「治安要自己顧好，不要黑白來」，他覺得「這局長很謹慎、很嚴謹」。
陳政忠強調，這是公務行程，選的是親家開的餐廳，平常他很少宴客或應酬，當天也是請司機在社子市場買豬腳、鯊魚煙，還有家裡帶去的滷味；對於一年多前的事卻在這關鍵時刻爆出來，他第一個聯想就是「人事異動的黑文化」，這不可取，對張榮興造成困擾很抱歉。