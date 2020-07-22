捨小家保大家？安徽王家壩洩洪超過48小時...慘況曝光

王家壩洩洪超過48小時，蓄洪區居民災情慘重。（圖擷取自微博）

2020-07-22 14:48:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國洪災大爆發！不僅三峽大壩不斷洩洪，安徽省境內被譽為「千里淮河第一閘」的王家壩也於週一（20日）開閘泄洪。目前，王家壩已洩洪超過48小時，終於進入閉閘窗口期，不少網友PO上當地慘況，中國網友紛紛質疑，「明星換個頭像都能上熱搜，這麼大的事兒竟然上不了熱搜？」

根據中媒《澎湃新聞》報導，這次淮河流域的王家壩開閘放水，影響蒙窪蓄洪區內生活的17萬多人，卻只轉移了2千多人，不少農民種植的作物全被洪水淹沒，養殖戶在池塘養殖的魚蝦也都被洪水沖走，來不及搶收，「好多人都貸了款，水一來全沒了」，當地一名生產隊長馬守望更表示，他們先前還缺水，特別種了旱稻，從河裡抽水往地裡排，沒想到「現在又要抗洪」。

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對此，中國網友紛紛難過表示，「捨小家保大家，終究是安徽扛下了所有」、「安徽很棒，都願平安」、「安徽這次洪災嚴重啊」、「唉，我同學在穎上，莊稼都淹了」、「不少朋友家都在那邊，有的地已經被淹的需要人轉移逃難的地步了，真的希望相關部門能給予相應的重視，物資支援能到位，給個連結眾籌也行」。

不過也有不少人質疑，「明星換個頭像都能上熱搜，這麼大的事兒竟然上不了熱搜？」、「棒什麼？我們能說不願意嗎？」、「每次開閘淹多少田和村莊，可惜還吃力不討好，有些得著好處的還在一邊說風涼話，真的看不下去了」、「不奢求感謝，只希望大家把安徽的犧牲記長一點，不要當成理所當然，被淹的良田是真的，農民受的損失是真的，洩洪區人民的眼淚也是真的」。

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