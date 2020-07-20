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    專家曝武漢危險！中國官方承認：三峽大壩無法「包打天下」

    2020-07-21 01:23:09
    中國官方坦言，三峽大壩無法「包打天下」。（法新社檔案照）

    中國官方坦言，三峽大壩無法「包打天下」。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域持續發生洪水災情，中國官方已經承認，三峽大壩並沒有辦法「包打天下」，且7月、8月上游恐發生更大洪水，而中國知名水利工程專家黃萬里的遺囑也已披露，黃萬里到死前都在憂慮武漢發生重大災情。

    根據中國官媒《新京報》19日報導，中國水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞19日受訪時指出，雖然三峽工程是長江防汛體系內，效益巨大、地位重要的「骨幹工程」，但大壩並沒有辦法「包打天下」；陳桂亞指稱，今年長江防汛嚴峻並非三峽大壩「超級洩洪」所致，而是因長江流域中下游降雨過多。

    陳桂亞說，三峽大壩「防洪庫容」有221.5億立方公尺，但長江上游每年汛期平均會有3000億立方公尺的水流量，三峽大壩必須要選擇時機開閘洩洪，目前正值7月、8月份，必須要騰出足夠的容量「來應對上游可能發生的更大洪水」。

    中國水利專家生前反對修築三峽大壩，並在遺囑內最擔心武漢災情。圖為7月20日武漢1座700年歷史觀音廟淹沒在洪水中。（法新社）

    中國水利專家生前反對修築三峽大壩，並在遺囑內最擔心武漢災情。圖為7月20日武漢1座700年歷史觀音廟淹沒在洪水中。（法新社）

    根據《大紀元》報導，中國知名水利工程專家黃萬里生前曾參加三峽大壩建設評估會，極力反對修築大壩，黃萬里的兒子黃觀鴻披露了黃萬里的遺囑，黃萬里在遺囑提到，治理長江並非以大壩防洪，而是要以建設堤防為主，「特別是長江漢口段」；可見黃萬里臨終前都還在擔心武漢會有重大災情。

    黃觀鴻指出，現況已經證實，中國政府斥鉅資建設三峽大壩，完全無法應對夏天發生的汛情，他說：「三峽水庫不放水重慶要淹，那放水，武漢長江段在武漢是一個地上河，你這個時候再雪上加霜，還大放水，那武漢不就淹得更厲害。」黃觀鴻否定三峽大壩的防洪功用。

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