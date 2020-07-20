長江洪水高度10.26公尺 飆新高

降雨不止導致中國今年洪災嚴重，南京市長江沿岸景點「江豚觀賞地」慘遭淹沒。（法新社）

2020-07-20 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國即將進入每年降雨量最集中的「七下八上」（七月下旬至八月上旬）時期，長江沿岸的湖北省武漢市、江蘇省太湖和江西省等地，已發布最高等級的「洪水紅色預警訊號」，長江洪水高度也於十八日打破一九五四年的十．二二公尺紀錄，達到十．二六公尺。

中國水利部十九日指出，長江中下游主河道水位已超出警戒水位十三天，淮河水位也已超出警戒水位兩天，安徽共有三十五個河流與湖泊超出警戒水位。三峽大壩十七日也迎來今年進入汛期後最大洪水，但新華社報導，雖然大壩水位超出防汛限制逾十五公尺，但大壩的位移、滲流、變形等主要參數均在正常範圍內，擋水建築物各項安全指標穩定。

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安徽爆破滁河大堤洩洪

安徽省滁河水位暴漲，為舒緩防洪壓力，當局十九日爆破滁河大堤洩洪，讓洪水流入荒草二㘧、荒草三㘧蓄滯洪區，計畫讓水位下降約七十公分。

聯合國人道主義事務協調廳十七日表示，中國自六月以來，已有二十七省的三千八百多萬人受暴雨和洪水影響。《南華早報》指出，洪災導致廿三人死亡或失蹤，多達一百七十萬人流離失所，並對中國造成至少五百億人民幣（約兩千一百億台幣）的經濟衝擊，比往年平均值高出十一％。

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