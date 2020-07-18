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    習近平勘災神隱！官媒稱5月就「超前部署」防汛 遭外媒洗臉

    中共官媒《新華網》報導指稱，習近平早在5月19日就針對南方洪水災情「先行部署」。（路透資料照）

    中共官媒《新華網》報導指稱，習近平早在5月19日就針對南方洪水災情「先行部署」。（路透資料照）

    2020-07-18 23:29:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域一帶持續強降雨，多地傳出洪水災情，但都未見國家主席習近平勘災，引發災民質疑，甚至傳前中共領導人江澤民、胡錦濤等人都曾在災區第一線慰問並且親自指揮，習近平卻神隱。對此，習近平強調，早在兩個月前就要求各地高度重視長江中下游的汛情，做好防洪準備。

    根據中共官媒《新華網》報導，習近平本月17日召開中共政治局常委會，席間提到近期十分嚴重的長江洪水問題，表示做好防汛救災工作十分重要。他還說，自6月份以來，「在黨中央堅強領導下，各級黨委和政府緊急行動、強化措施，國家防總、各有關部門和單位履職盡責、密切協作，人民解放軍和武警部隊關鍵時刻發揮突擊隊作用，廣大干部群眾團結奮戰，防洪救災體係發揮重要作用，防汛救災工作有序有力推進，取得了積極成效。」

    習近平在會中也強調自己已針對這次災情「先行部署」，5月19日就已要求相關單位視今年汛期長江中下游汛情，搶修水利工程，加強物資儲備、展開相關培訓和演習等。而這段內容疑似是為回應近期質疑習近平面對災情神隱的民怨，中國南方洪水災情從6月初至今造成的損失慘重，網路上不斷有中共領導人為何不去探視災情、慰問災民的聲音，甚至還瘋傳前中共領導人江澤民、胡錦濤等人現身災區的照片。

    「法國國際廣播電台」（RFI）更提出質疑，中共官媒在6月28日就報導說習近平對南方洪災首次做出指示，當時還只說「一些地區汛情嚴峻」；7月12日再表示「防汛形勢十分嚴峻」，「為什麼現在在政治局常委會議上還要強調習近平早於五月份就已部署防汛救災？為什麼直到現在，前任江澤民當年救災現場喊話的照片還在飛轉？」批官媒的報導只強調「正能量」，對嚴重災情的描述一筆帶過，甚至到了7月7日才有國務院總理李克強到貴州視察災情，而習近平卻還未見身影！

    事實上，疫情方面也是如此，法廣指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自湖北武漢爆發後，進而擴大至全國甚至全世界，當時民怨四起，責怪當局隱匿疫情，而習近平則在2月3日的中共政治局常委會上說自己早在1月7日就對防止疫情蔓延做了部署，但他的說法仍招來許多懷疑，因為如果是真的，為何官媒沒有「大肆報導」？且習近平指示的具體內容為何，根本不清楚。

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