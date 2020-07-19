三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了

2020-07-20 00:34:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域持續受到暴雨襲擊，2020年第2道洪水直沖長江中下游，三峽大壩19日被當地民眾目擊持續「超級洩洪」，多地持續超過警戒水位，中國7月洪水受災人數已達2385萬人次，外媒對此踢爆，中國官方對下游民眾說：「聽天由命了。」

中國官方：7月2385.7萬人次受災

根據中國官媒《中新社》報導，中國應急管理部統計，7月份迄今，江西、安徽、湖北、湖南、重慶等長江流域省會，以及其他19個省、區、市，已經有2385.7萬人次受災，洪災中共有31人死亡，1.6萬間房屋倒塌，直接經濟損時達到人民幣643.9億元（約台幣2714億元）。

中下游暴雨持續 洪水淹各地

中國中央氣象台指出，江西北部、湖南中部等長江流域地區，今（20日）將持續出現大暴雨等強降水現象，中國氣象台與自然資源部，聯合對湖南、湖北地區發布「地質災害氣象風險預警」，該區域內出現山崩，或是侵蝕、沉積作用的可能性較高。

長江2020年第2號洪水持續對沿岸造成慘烈災害，鄱陽湖、南京等中下游地區，持續有災情畫面傳出，「長江水文網」數據指出，三峽、武漢漢口等地水位持續超過正常水位，根據《希望之聲》報導，三峽大壩在19日當天，被中國民眾透過社群媒體發布所有閘門大開，持續「超級泄洪」的景象。

長江安徽段恐潰堤

《希望之聲》報導指出，長江下游的安徽省洪災嚴重，當地防汛人員已經發現堤防多處漏水情況，正在強行修補，甚至連解放軍都到場待命，知情人士表示，若接下來幾天繼續暴雨不斷，又逢2020年第2號洪水到來，當地勢必水淹城區，官方甚至對當地人說：「只好聽天由命了。」

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