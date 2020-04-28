武漢肺炎》台灣連3日零確診！ 全球確診破304萬 死亡逾21萬

武漢肺炎疫情仍在全球肆虐。（歐新社）

2020-04-28 14:26:42

首次上稿：06:26

更新時間：14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，目前全國累計確診數429例，其中6例死亡。總計全球共304萬1550例確診，21萬1159例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態，目前中國累計確診病例達82836例，死亡4633例；香港1037例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。目前五大洲最新數據如下：

【04/28 14:20】加州海灘假日湧人潮 州長疾呼：病毒不會週休二日

美國各州政府就是否逐步解封焦頭爛額，但加州已有大批民眾按耐不住，在週末到海灘活動。海灘上擠滿群眾的景象讓加州政府不敢掉以輕心，呼籲病毒不會因為天氣好就跟著週休，強調若人群持續聚集，可能會阻礙解封計畫。

【04/28 14:12】連續3天零確診 國內解除隔離治癒突破300人

中央流行疫情指揮中心今日公布，武漢肺炎再度「零確診」，是國內3月10日以來，首見連續3天境外、本土、敦睦艦隊群聚感染均零確診的紀錄，指揮官陳時中表示，今日仍無新增確診個案，且解除隔離突破300人。

【04/28 11:34】西班牙部分解除兒童上街禁令 恐現人潮聚集隱憂

鑑於疫情逐步趨緩，不少國家正嘗試循序漸進解除部分限制；長達6週的嚴格封鎖後，西班牙政府於本週一宣布解除部分限制，其中包括部分解除兒童上街活動的禁令。然而實施至今，卻又產生違規行為釀人潮聚集隱憂。

【04/28 11:25】美海軍疫情不斷 「紀德號」神盾驅逐艦確診增至47例

載有約350名官兵的「紀德號」神盾驅逐艦於上週五（24日）傳出確診後，海軍陸續對全船官兵採檢，截至本週一（27日）上午，海軍已完成全船約45%人員檢測，累計武漢肺炎確診病例增至47人。

【04/28 10:27】美累計確診逾98萬 俄羅斯再增6198例 累計破8.7萬

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2萬例，俄羅斯也再增逾6100例，其中美國死亡病例再暴增1234例，疫情持續擴大中。

【04/28 10:24】疫情趨緩 澳洲第一大州重新開放海灘、家庭探訪

武漢肺炎疫情衝擊全球，多國紛紛因應疫情祭出防疫封鎖措施，澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales state）表示，將解除部分封鎖，週五將開放家庭拜訪，同時於今日重新開放了熱門景點「邦代海灘（Bondi Beach）」。

【04/28 10:16】黃金週長假後若馬上解封 日專家：恐擴大感染

日本政府依照「新冠特措法」所發布的緊急事態宣言將在黃金週長假結束後的5月6日到期，雖然目前日本每日新增確診病例稍微緩和，專家仍認為有必要考慮到中長期作戰，黃金週結束後馬上解封恐怕會擴大感染。

【04/28 09:49】嘴好饞！紐西蘭放寬封鎖 民眾大排長龍買速食

紐西蘭為了對抗武漢肺炎採取一個月的全國封鎖，隨著總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布紐國已贏得抗疫戰爭，部分封鎖措施從今天（28日）開始放寬，饞壞的紐西蘭人紛紛跑到速食店外排隊，狂買漢堡和薯條解饞

【04/28 08:04】卸責？譚德塞稱1月底提前預警 各國要承擔自己的責任

WHO因處理武漢肺炎疫情不當，飽受國際批評，秘書長譚德塞更因爭議言論遭外界批評，不過譚德塞始終堅稱WHO沒錯，27日再度稱WHO於1月底就提出最高級別警示，有採納建議的國家防疫表現也較其他國家好，並稱最終是各國要承擔自己的責任。

【04/28 07:12】批中國製試劑「品質低劣」 白宮顧問：中國正在趁機發大財

美國境內武漢肺炎疫情仍屬嚴峻，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）週一批評中國製造的新型冠狀病毒檢測試劑盒「品質低劣」，甚至還有偽造品，強調中國是從武漢肺炎大流行中「謀取暴利」。

【04/28 07:02】好消息！疫情趨緩多國5月陸續解封

武漢肺炎疫情肆虐，不過在這個剛渡過的週末，已有數國傳出好消息，確診及死亡數都趨緩，各國政府正逐漸解封，不過，各國元首及專家都提醒民眾，不能放鬆警覺，以免疫情再次攀升。

【04/28 06:47】非洲、東歐恐成下個重災區 WHO：離大流行結束還久

武漢肺炎全球確診超過300萬例，死亡逾20萬人，雖然從數字上來看，部份國家疫情有趨緩跡象，但疫情二波爆發的憂心浮上檯面，WHO也強調，大流行要結束還有很長一段時間。

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